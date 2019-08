Verboden nog te zitten op de Spaanse Trappen in Rome ADN

07 augustus 2019

19u13

Bron: Belga, The Guardian

Wie nog durft te zitten op de beroemde Spaanse Trappen in Rome, riskeert een boete. Sinds gisteren is dat immers verboden. Toeristen die het toch doen, worden letterlijk door de ordediensten teruggefloten.

Er gelden in de Italiaanse hoofdstad enkele nieuwe regels voor bezoekers van toeristische trekpleisters. Zo is het verboden om in het water van de Trevifontein of andere fonteinen te springen, in ontbloot bovenlijf rond te paraderen nabij de monumenten, trolleys en zakken over historische trappen te verslepen en “vuil te eten” in of bij de cultuurpracht die Rome rijk is. En zitten op de Spaanse trappen mag dus ook niet meer. Overtreders riskeren boetes tot 400 euro.

“Wij zijn het er helemaal mee eens dat mensen niet half moeten gaan kamperen of picknicken op de treden van monumenten, omdat dat vaak gepaard gaat met rommel, vuiligheid en ook overlast”, reageert Tommaso Tanzilli van de Italiaanse hotelassociatie. “Maar mensen criminaliseren omdat ze even gaan zitten en uitblazen - zeker als het om oudere mensen gaat - is een beetje overdreven.”



Niet alleen Rome is streng voor toeristen. In juli kregen twee Duitsers een boete omdat ze koffie maakten aan de Rialtobrug in Venetië. In dezelfde stad kreeg een andere toeriste een boete omdat ze in bikini lag te zonnebaden in een park.