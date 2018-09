Verbijsterde passagier van Ryanair filmt hoe bagageafhandelaar voorwerp uit koffer steelt Karen Van Eyken

17 september 2018

12u04

Bron: Diario de Ibiza, Daily Mail, HuffingtonPost 46 Reizen Een video van een passagier van Ryanair zorgt momenteel voor ophef. De reiziger filmde op de luchthaven van Ibiza hoe een bagageafhandelaar op het tarmac een koffer opende en er iets uitnam, alvorens de valies in het vliegtuig te laden.

Het voorval speelde zich afgelopen vrijdag af. Op de luchthaven van Ibiza was een passagier van een Ryanair-toestel met bestemming Madrid getuige van de opmerkelijke diefstal.

De reiziger zag hoe een bagageafhandelaar een koffer opende, zijn hand erin stak, er iets uithaalde om tot slot het gestolen voorwerp in zijn broekzak te steken. De passagier kon de diefstal ook filmen en verwittigde de bemanning die op haar beurt de Guardia Civil op de hoogte bracht. De politie verhoorde daarop de afhandelaar en hij ging tot bekentenissen over.

Het gestolen voorwerp - een bluetooth speaker ter waarde van 140 euro - werd terugbezorgd aan de eigenaar, een tienerjongen die samen met zijn vader op weg was naar de Spaanse hoofdstad.

De bagageafhandelaar die nog maar drie dagen aan de slag was, zou op staande voet ontslagen zijn en zal voor de rechtbank moeten verschijnen. De vlucht liep door het incident meer dan twee uur vertraging op. Hieronder kan je de opmerkelijke diefstal bekijken.

Hoe kan je je bagage beter beschermen tegen diefstal?

De meest voor de hand liggende manier is om steeds alert te zijn en je koffers nooit uit het oog te verliezen. Daarnaast doe je ze best altijd op slot. In plaats van een standaard hangslot kies je beter voor een hangslot dat is goedgekeurd door de TSA (de Amerikaanse Transportation Security Administration). Dergelijk slot kan eenvoudig opengemaakt worden door het veiligheidspersoneel op de luchthaven en na controle kan men de koffer weer netjes afsluiten.

Uiteraard is zo'n hangslot een afschrikmiddel voor dieven, maar geen waterdichte garantie. Het is altijd verstandiger om de meest waardevolle items in je handbagage te steken.

Je kan je bagage en andere voorwerpen ook extra beschermen door ze in te pakken met krimpfolie, zo meldt Brussels Airport op zijn website. Maar opgelet: pak je bagage zeker niet zelf in met huishoudfolie. Die folie is erg kleverig waardoor je koffer het automatisch bagagesorteersysteem kan doen vastlopen, met alle gevolgen van dien.