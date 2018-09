Venetië werkt aan zit- en ligverbod voor toeristen met boetes tot 500 euro Redactie

20 september 2018

17u09

Bron: AD.nl 0 Reizen In de strijd tegen het massatoerisme werkt Venetië aan een drastische maatregel: een zit- en ligverbod op straat. Het idee komt uit de koker van burgemeester Luigi Brugnaro. Bij invoering zouden overtreders een boete van 50 tot 500 euro kunnen krijgen.

Het ingrijpende voorstel zal volgende maand aan de orde komen in de gemeenteraad van de Italiaanse stad. Of de boete er effectief komt, is nog niet zeker, omdat er onder meer verzet is van de Vijf Sterren Beweging. Deze partij speelt een hoofdrol in de nationale regering maar zit in Venetië in de oppositie. Ook activistische groepen in de stad willen niets weten van een zit- en ligverbod.



"Er is al zo’n lange lijst van dingen die hier verboden zijn. Er is bijna niets meer dat je nog mag doen", zegt Marco Gasparettini, leider van de Gruppo Aprile 25. "Als je erop wilt toezien dat iedereen zich houdt aan alle verboden, zal je nog eens 5.000 extra controleurs moeten aanstellen."

Momenteel geldt al een zitverbod voor specifieke plekken in Venetië, op trappen bij monumenten en bijvoorbeeld de zuilengalerij rond het San Marcoplein. Er wordt ook gedacht aan een verbod op muziek in boten. Mensen kunnen al worden beboet voor dronkenschap, zwemmen en pootjebaden in de beroemde kanalen. Het eten van een snack op straat wordt eveneens aangepakt.

'Engelen'

Elke zomer patrouilleren er al zogeheten ‘engelen van etiquette’ door de straten van Venetië. Zij moeten erop toezien dat toeristen zich aan alle regels houden. Zij verwijzen bezoekers ook naar speciaal ingerichte picknickplekken, op enige afstand van alle topattracties. Weinig mensen zijn op de hoogte van het bestaan daarvan.

Paola Mar, verantwoordelijk voor het toerisme, hamert erop dat de stad "niemand wil criminaliseren". "De engelen willen alleen dat iedereen de stad en haar regels respecteert", klinkt het. Venetië worstelt al vele jaren met het massatoerisme. Elke dag krijgt de stad 60.000 toeristen op bezoek. De meesten komen aan met cruiseschepen.