Venetië voert officieel toeristenbelasting in: “Dit is een belangrijk keerpunt” Redactie

28 februari 2019

18u21

Bron: DM 2 Reizen Een citytrip naar Venetië kost straks 3 euro per dag extra. Vanaf volgend jaar wordt dat al twee tot drie keer zoveel. Het stadsbestuur wilt daarmee de overvloed aan toeristen doen afnemen en het geïnde geld investeren in de stad.

Venetië kreunt al vele jaren onder het massatoerisme. Elk jaar doen zo’n 25 miljoen toeristen de stad aan, van wie 14 miljoen dagtoeristen. Ter vergelijking: Brugge ontving in 2017 6,8 miljoen toeristen. Die nemen vaak een eigen picknick mee, waardoor de Venetiaanse restaurants er niets aan verdienen en de stad enkel met hun afval achterblijft.



Het teveel aan toeristen is gevaarlijk voor de middeleeuwse stad en jaagt de inwoners van Venetië weg. Rond 1950 telde de stad nog 175.000 inwoners. Dat is nu gedaald tot 50.000. De Venetianen zijn de toeristen beu en blijven ook achter met de extra rekening om de stad proper en veilig te houden.

Tot 10 euro per dag in 2020

Het stadsbestuur heeft daarom nu met een verpletterende meerderheid de toeristenbelasting gestemd. Ze is daarmee de eerste Italiaanse stad die zo een maatregel treft. “Dit is een significant keerpunt in het managen van de toeristeninstroom in Venetië”, zei burgemeester Luigi Brugnaro, die sterk voorstander is van de belasting.



Dagtoeristen, toeristen die dus niet overnachten in de stad, zullen vanaf een nog te bepalen datum in mei 3 euro per dag betalen. Vanaf 2020 zal die prijs stijgen tot 10 euro per dag, afhankelijk van het seizoen. Kinderen onder 6 jaar en mensen die in de stad overnachten en in hun hotelprijs al een toeristenbelasting betalen, zijn vrijgesteld van de taks.