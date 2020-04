Venetië roept toeristen op om terug te keren: “Kom naar ons van zodra het mag” SVM

28 april 2020

16u38

Bron: Belga 5 Reizen De stad Venetië wil zo snel mogelijk het toerisme opnieuw aanzwengelen. "Kom naar ons. Dat is mijn boodschap aan al wie de komende maanden naar buiten mag”, schrijft burgemeester Luigi Brugnaro op Twitter.



De stad werkt aan een plan om de stranden weer open te stellen. In september zou ook het vermaarde filmfestival van Venetië weer plaatsvinden. Brugnaro heeft nu een document opgesteld dat door 65 lokale verenigingen ondertekend is. Ze roepen daarin de Italiaanse regering op om duidelijk te maken hoe en wanneer de hotels weer open mogen gaan.

#RimbalzaItalia | La nostra Città ce la farà anche questa volta.

A chiunque abbia la possibilità di muoversi nei prossimi mesi dico “Venite a #Venezia!”

Aiutereste il mondo a dare un segnale di #ripresa partendo dalla bellezza e dalla cultura. pic.twitter.com/ItbBkXql8g Luigi Brugnaro(@ LuigiBrugnaro) link

De stad op het water ligt er al weken verlaten bij door de strenge coronamaatregelen in Italië, maar ook door de reisbeperkingen van andere Europese landen. Het toerisme was er al fors teruggelopen na de overstromingen door het hoogwater in november.



Normaal wordt de stad - die Unesco-erfgoed is - door toeristen onder de voet gelopen. Daarom was er trouwens een extra 'toegangstaks' aangekondigd die vanaf juli zou geheven worden. Dat plan is nu voor een jaar in de ijskast gezet.

