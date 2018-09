Venetië overweegt nieuw verbod: op het rondlopen met alcohol na 19 uur Joeri Vlemings

26 september 2018

17u46

Bron: BBC 1 Reizen Het lijkt Venetië menens om het storende gedrag van de horden toeristen die er over de vloer komen aan banden te leggen. Na een zit- en ligverbod in de Italiaanse toeristische trekpleister, neemt de stad nu ook een verbod op het rondlopen met alcohol na 19 uur in overweging.

Wie na 19 uur nog door de Venetiaanse straten waart met alcohol in het bezit, krijgt straks mogelijk een boete. Zelfs al zijn de flesjes of blikjes keurig verpakt. De Italiaanse politie verduidelijkt dat ze niet van plan is Venetianen die met alcohol van de supermarkt komen, tegen te houden, maar eerder dronken feestvierders "met nog drie flessen bier in hun tas".

Venetië probeert iets te doen aan de toenemende overlast waar het mee kampt. Jaarlijks trekt de stad miljoenen toeristen, terwijl het megapopulaire historische centrum nog maar 55.000 inwoners telt. De stad vindt dat toeristen zich niet altijd gedragen zoals het hoort en wil ze heropvoeden. Eerder kondigde burgemeester Luigi Brugnaro al een zit- en ligverbod op straat aan, waarbij overtredingen zouden bestraft worden met boetes van 50 tot 500 euro. Over dat voorstel wordt in oktober gestemd.

Nu blijkt dat er ook gespeeld wordt met het idee om het rondwandelen met alcohol na zeven uur 's avonds en vóór acht uur 's ochtends te verbieden. Dit verbod op het "vervoer voor consumptie" van alcohol in het openbaar zonder "geldige reden" staat eveneens op de agenda van volgende maand. Volgens de Corriere Della Sera gaat het om "een van de "strengste regels in heel Noord-Oost-Italië".

De prachtige Italiaanse stad staat bekend om haar streng beleid. Zo geldt er al een zitverbod op toeristische plaatsen zoals de trappen van monumenten en die aan het San Marcoplein. Wie niet luistert, riskeert boetes tot 200 euro. Wat ook niet mag: zwemmen in de kanalen (boete: 450 euro), rondlopen in zwemkledij of in ontbloot bovenlijf (geldt óók voor mannen, boete: 200 euro) of de duiven voederen (boete: 50-200 euro).

De strikte regels vallen niet per se in goede aarde bij de lokale bewoners zelf. De Venetiaanse bevolking slinkt overigens elk jaar. In 1951 waren er nog 175.000 inwoners, nu minder dan 55.000. De huurprijzen swingen er de pan uit en vele huizen zijn omgebouwd tot verblijfplaatsen voor toeristen.