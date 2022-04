Venetië bezoeken? Voortaan op voorhand reserveren én entreegeld (tot 10 euro) betalen

De autoriteiten in Venetië gaan door met een plan om dagjesmensen tot 10 euro aan te rekenen om de lagunestad te bezoeken. Vanaf juni zullen bezoekers bovendien op voorhand moeten reserveren. De stad hoopt zo de bezoekersaantallen onder controle te krijgen. Jaarlijks krijgt Venetië 25 miljoen toeristen over de vloer.

Een bezoek aan Venetië staat op menig to-dolijstje. Maar de Italiaanse stad dreigt ten onder te gaan aan haar eigen succes. Vandaar dat maatregelen zich opdringen om het toerisme in goede banen te leiden. Luigi Brugnaro, de burgemeester van Venetië, zegt dat de stad “de eerste ter wereld” is die “dit moeilijke experiment” in de praktijk brengt.

“Het toerisme komt in Venetië weer helemaal op gang en dat is een verademing voor alle mensen die in deze sector werken”, aldus Brugnaro. “Maar vandaag de dag hebben velen begrepen dat een reserveringssysteem de enige juiste weg is voor een evenwichtiger beheer van het toerisme.”

De maatregel geldt voor dagjesmensen. Zij moeten vanaf juni vooraf reserveren en tussen de 3 en 10 euro entreegeld betalen, afhankelijk van de drukte op het moment dat ze de stad willen bezoeken. Belangrijk: mensen die blijven overnachten, zijn vrijgesteld omdat ze al toeristenbelasting betalen.

Volledig scherm Toeristen nabij het San Marcoplein in 2019. © AFP

De proefperiode gaat dus van start in juni, om dan - na een positieve evaluatie - definitief uitgerold te worden in januari 2023. “Dagjestoeristen zullen kunnen boeken via een website die op dit moment wordt opgezet door de stadsdiensten”, legt Simone Venturini, die bevoegd is voor toerisme, uit aan ‘La Repubblica’. “Om de toegangsprijs te bepalen, stellen we een drempel van maximaal 40.000 of 50.000 bezoekers per dag in. Wie boekt, kan trouwens rekenen op extra’s, zoals korting op een museumbezoek.”

Vrijstellingen

Mensen die in de regio Veneto wonen, zullen ook moeten boeken, al zijn ze wél vrijgesteld van het betalen van entreegeld. Wellicht geldt die uitzonderingsregel ook voor mensen die naar de stad moeten komen voor een begrafenis of om een ​​familielid te bezoeken. De lijst met vrijstellingen zal in de komende weken nog worden bekendgemaakt. Het plan kan volgens de autoriteiten ook inhouden dat er in de toekomst toegangspoortjes komen in de stad.

Venetië bereidt zich dit weekend voor op weer een drukke periode, met de opening van de Biënnale, ‘s werelds oudste en grootste kunstenfestival, en een Italiaanse feestdag op maandag.

Lees ook: Italië beëndigt noodtoestand en versoepelt coronamaatregelen