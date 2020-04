Veiligheidsgevoel of spotgoedkope vluchtprijzen? Onenigheid tussen CEO’s Delta en Ryanair over stimulans om publiek weer te doen reizen kv

22 april 2020

21u31

Bron: Reuters 1 Reizen De Europese Commissie zal volgende maand een reeks regels voorstellen voor een veilige heropening van de luchtvaartsector wanneer de coronavirus-lockdown voorbij is. Daaronder vallen onder andere social distancing- regels voor luchthavens en vliegtuigen. Sommige Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen nemen zelf al beschermende maatregelen. Volgens Delta Air Lines moet de sector zoveel mogelijk investeren in het veiligheidsgevoel van de reizigers. Ryanair denkt dan weer klanten te lokken met extreme dumpingprijzen. Wat is voor jou het belangrijkst? Vertel het ons in onze poll onderaan.

Europees transportcommissaris Adina Valean deelde vandaag mee dat onder andere het dragen van mondmaskers en de desinfectie van vliegtuigen en luchthavens onderzocht worden als mogelijke maatregelen. “Dit zou allemaal deel moeten uitmaken van die richtlijnen en tegen midden mei kunnen we waarschijnlijk de strategie waar we aan werken voorstellen”, aldus Valean op Twitter.



Volgens de International Air Transport Association (IATA) kan de schade van de coronacrisis voor luchtvaartmaatschappijen oplopen tot zo’n 290 miljard euro. De vraag weer op peil krijgen, zal deels afhangen van maatregelen zoals controles en tests, klinkt het.

Veiligheidsgevoel

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines waarschuwt voor een moeilijk herstel van de luchtvaart dat afhankelijk zal zijn van het veiligheidsgevoel van het publiek.



“Als je aan mensen vraagt wat voor hen het belangrijkst is om hen weer aan het reizen te krijgen, dan is dat het vertrouwen in hun veiligheid”, zegt Delta-CEO Ed Bastian. Het is nog niet duidelijk wanneer de VS de luchtvaartindustrie regels zal opleggen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, aldus Bastian.

Delta moedigt zijn passagiers en medewerkers aan om beschermingsmateriaal te dragen. Minstens 80 procent van hun klanten dragen nu mondmaskers op het vliegtuig.

Delta en andere Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hebben ook hun eigen social distancing-maatregelen ingevoerd, waaronder het blokkeren van de middelste stoelen, niet langer automatische upgrades toekennen en een aanpassing van het boardingproces.

Dumpingprijzen

De Ierse lowcostmaatschappij Ryanair houdt er een andere visie op na. Het zijn niet zozeer de veiligheidsmaatregelen, maar “gigantische dumpingprijzen” die mensen zullen aanzetten tot reizen, zei CEO Michael O’Leary vorige week. Voorstellen om sommige stoelen vrij te houden zijn “gestoord”, vindt hij. Dergelijke maatregelen zijn volgens O’Leary “hopeloos inefficiënt” en onbetaalbaar. Zijn bedrijf wil daarom de nadruk leggen op verplichte temperatuurcontroles en maskers voor passagiers en bemanningsleden.

Volgens commissaris Valean is het nog te vroeg om te zeggen wanneer de luchtvaartsector haar activiteiten kan hervatten, maar ze verwacht dat de social distancing-vereisten van kracht zullen blijven zolang er geen behandeling of vaccin is voor Covid-19.



