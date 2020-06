Veilig op reis met de auto: zo kom je zonder ongelukken op je bestemming aan Redactie/IB

Bron: Vias 2 Reizen Door de coronacrisis kiezen veel Belgen deze zomer voor een autovakantie. Of je nu in België blijft of een langere trip naar het buitenland onderneemt, het is belangrijk om goed voorbereid aan je reis te beginnen. Daarom geeft verkeersveiligheidsinstituut Vias enkele tips om zonder ongelukken op je bestemming aan te komen.

Vertrek goed uitgerust

Zorg dat je als bestuurder steeds minstens acht uur hebt geslapen voor je aan een lange autorit begint. Probeer daarnaast zo veel mogelijk te vermijden om ’s nachts te rijden als je de enige bent die wakker is in de wagen. Tussen middernacht en 6 uur ‘s morgens is het aandeel vermoeide bestuurders op de baan het grootst.

Hoe langer je onderweg bent, hoe groter de kans op vermoeidheid: bij trajecten vanaf 60 kilometer is 1 op de 10 bestuurders vermoeid. Vias raadt dan ook aan om tijdens de rit voldoende rustpauzes in te bouwen: minstens elke twee uur eentje.

Uit onderzoek van Vias Institute blijkt dat 1 op de 20 autoritten in ons land worden uitgevoerd wordt door een slaperige bestuurder. Volgens internationale schattingen kan bovendien zo’n 20% van alle ernstige verkeersongevallen worden toegeschreven aan slaperigheid achter het stuur.

Controleer voor vertrek je bandenspanning

Voor je vertrekt, moet je uiteraard altijd de technische staat van je wagen controleren. Het controleren van de bandenspanning is daarbij essentieel. Een band die niet hard genoeg opgepompt is, kan leiden tot een klapband en dat is levensgevaarlijk.

De ideale bandenspanning voor je wagen vind je in de deurstijl van de bestuurder, in het onderhoudsboekje of in je tankklep. Als je wagen zwaar geladen is, mag je een beetje extra spanning op de banden zetten.

Uit Frans onderzoek blijkt dat 1 op de 5 dodelijke ongevallen op de autosnelwegen in de maand augustus te wijten is aan een klapband omdat er niet voldoende spanning op de banden zat.

Controleer voor je vertrek de profieldiepte van je banden

Het is naast het controleren van de bandenspanning eveneens belangrijk om de profieldiepte van je band te controleren. Een band die afgesleten is, vergroot de kans op een lekke band of op aquaplaning.

De minimum profieldiepte van een band is 1,6 millimeter. Vanaf dat je profieldiepte nog maar 3 millimeter is, raadt Vias aan de band te vervangen. Zorg voor je gaat rijden er zeker ook voor dat je je oliepeil gecontroleerd hebt en dat je het vloeistofreservoir voor je ruitenwisser bijgevuld hebt.

Zorg voor vrij zicht door de achterruit

Inpakken is een kunst en dat geldt ook voor het inpakken van je bagage in de auto: de zwaarste bagage moet je steeds zo laag mogelijk in de koffer laden. De bagage mag bovendien het zicht door de achterruit niet belemmeren, zorg er dus voor dat er zeker niet te veel spullen op de hoedenplank liggen.

Laat geen voorwerpen rondslingeren in de auto: uit een experiment met een thermoskan (van 2 kg) is gebleken dat bij bruusk remmen op een snelheid van 80 km/u, deze thermos een massa van bijna 60 kilogram wordt. Je thermosfles en andere losse voorwerpen steek je dus best weg in de koffer.

Als je een koffer op het dak hebt, of een fietsenrek, moet je altijd extra controleren dat je die volgens de voorschriften bevestigd hebt.

Pauzeer elke twee uur

Nu je helemaal vertrekkensklaar bent, is het belangrijk om ook tijdens je rit voldoende rustmomenten in te bouwen. Pauzeer daarom na maximum twee uur om even de benen te strekken, iets te eten of te drinken. Als je van bestuurder kan wisselen, zorgt dat er ook voor dat je langer fris blijft.

Veilige reis!