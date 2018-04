Veel vertraging door stroomstoring op Schiphol kv tk

29 april 2018

05u03

Bron: ANP 7 Reizen Schiphol en Amsterdam-Zuidoost zijn vannacht getroffen door een grote stroomstoring. De problemen zijn intussen verholpen, maar reizigers moeten wel nog rekenen op lange wachttijden. Schiphol roept mensen dan ook op om de vluchttijden goed te checken voor ze naar de luchthaven komen. Sommige vluchten zullen mogelijk vertraging oplopen.

De stroomuitval deed zich rond 00.45 uur voor en trof niet alleen de luchthaven, zo meldt elektriciteitsnetbeheerder Liander. In Amsterdam-Zuidoost zaten nog meer dan 10.000 huishoudens zonder stroom. De toegangswegen van het vliegveld werden even afgezet en er reden geen treinen meer naar de luchthaven. Intussen werden die maatregelen weer afgevoerd: de luchthaven is opnieuw bereikbaar.

De maatregelen waren nodig om de drukte op het vliegveld tegen te gaan. Op foto's op sociale media is te zien dat lange rijen mensen in de aankomsthal stonden te wachten. Passagiers krijgen de raad om de vluchtentijden in de gaten te houden alvorens naar het vliegveld te gaan.

Bij de vertrekhallen 1 en 2 worden geen mensen binnengelaten. Ook hier buiten een flinke rij inmiddels. #schiphol pic.twitter.com/6KIROkVr9i Sanne Waldekker(@ sannewaldekker) link

Start van de #vakantie en #Schiphol heeft het weer niet voor elkaar #jammer pic.twitter.com/VuvgrXgHha Quint van Drosthagen(@ quintvd) link