Veel reisbureaus kunnen reizen voorlopig niet terugbetalen SPS

25 juni 2020

15u45

Bron: Belga 1 Reizen Reisbureaus kunnen reizen soms niet terugbetalen omdat het geld al doorgestort is naar de leveranciers. Reizigers moeten echter niet bang zijn, want reisbureaus zijn daarvoor verzekerd, klinkt het bij Koen van den Bosch, gedelegeerd bestuurder van Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR).

Voor reizen die geannuleerd werden voor 19 juni konden reisbureaus een tegoedbon uitgeven ter waarde van het volledig betaalde bedrag van de pakketreis. Die regeling werd ingeroepen om de impact op de reissector van de coronacrisis in te perken en om de belangen van de reiziger te vrijwaren. Voor reizen die na 19 juni geannuleerd worden, kunnen reizigers hun geld terugvragen of omboeken.

Veel reisbureaus komen daardoor in de problemen. Een terugbetaling is vaak moeilijk omdat het geld al doorgestort is naar de leveranciers, zoals luchtvaartmaatschappijen en hotels. Daarbij kunnen we nog maar reizen naar 6 procent van de reisbestemmingen wereldwijd, waardoor er veel annulaties zijn.



Hoelang het zal duren voor mensen hun geld terugzien, hangt af van de leveranciers, klinkt het bij VVR. Maar reizigers moeten niet bang zijn, ze krijgen hun geld sowieso terug. Reisbureaus zijn daar immers voor verzekerd.