Veel hotelprijzen TUI "toevallig" 5 tot 30 procent duurder sinds faillissement Thomas Cook

08 februari 2020

04u59

Bron: Belga 0 Reizen Wie zijn vakantie al heeft geboekt, heeft daar mogelijk te veel voor betaald. Door het faillissement van touroperator Thomas Cook is er een belangrijke concurrent minder, waardoor de vraagprijs voor sommige bestemmingen dit jaar opvallend hoger was. Dat schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vandaag.

Volgens de kranten zijn de reizen van TUI die in die poule zaten, op dit ogenblik allemaal 5 tot zelfs 30 procent duurder. "Door het faillissement van Thomas Cook is TUI een monopolist geworden", zegt Koen van den Bosch, gedelegeerd bestuurder van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR). "Het is nog de enige grote touroperator met eigen reis­bureaus, een eigen luchtvaartmaatschappij en eigen hotel­ketens. Op de bestemmingen waar ze alleen concurrentie hadden van Thomas Cook, hebben ze het geprobeerd met hogere openingsprijzen."

Touroperator TUI weerlegt de kritiek en de prijsstijging. "Er zijn minstens evenveel reizen die net lager zijn geprijsd dan toen. Er zijn enkele kleinere bestemmingen waar de concurrentiële druk minder speelt, maar op de echte massabestemmingen kan je het niet maken om de prijzen op die manier aan te passen", zegt woordvoerder Piet Demeyere. Dat de prijs van de hotels die het voorbije jaar door de redactie van Het Nieuwsblad stelselmatig gecontroleerd werden telkens wél duurder uitvalt, is volgens TUI toeval.



Het faillissement van Thomas Cook deed bij TUI in januari overigens het aantal boekingen met "meer dan 10 procent" stijgen. "Maar de winstmarges zijn lager", benadrukt Demeyere.