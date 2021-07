Vandenbroucke kwaad over maatregelenoverleg Portugal: “Als we het niet snel eens zijn, is het straks zinloos”

Er komen strengere regels voor wie terugkeert uit Portugal. Maar welke? Daar zijn de overheden in dit land het nog niet over eens. De regionale regeringen wensen afspraken te maken met andere Europese landen. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is niet gediend met de Vlaamse vraag om de maatregelen in verband met Portugal Europees te regelen: “Als we niet snel beslissen, is het straks zinloos.”