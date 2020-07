Vanaf zaterdag verplicht, nu al klachtenregen over Passenger Locator Form FT

31 juli 2020

21u06

Bron: Eigen berichtgeving 13 Reizen Er komen massaal veel klachten binnen over de Passenger Locator Form, het online reisformulier dat elke Belg sinds vanaf morgen moet invullen als hij of zij in het buitenland verblijft. Het formulier staat niet alleen technisch niet op punt, maar is ook opgesteld in gebrekkig Nederlands, net als de bevestigingsmail.



Het online reisformulier moet vanaf 1 augustus verplicht ingevuld worden door iedereen die langer dan 48 uur in het buitenland verblijft. Omgekeerd geldt de verplichting ook voor buitenlanders die minstens 48 uur naar België komen. Wie met de boot of het vliegtuig reist, moet het formulier altijd invullen, ongeacht de verblijfsduur.

Volgens de FOD Volksgezondheid hebben al 20.000 mensen het document, dat vrijdag online kwam, correct ingevuld. Een hele prestatie, zo blijkt, want op sociale media krioelt het van de klachten. “Googelen naar het document levert geen enkel praktisch resultaat op”, zegt een gebruiker op Facebook.Bij velen laadt de pagina niet. Wie het formulier wel te zien krijgt en het vervolgens wil invullen, komt een aantal technische ‘eigenaardigheden’ tegen, onder andere bij het invoeren van de geboorte- en vertrekdatum.



Ook ex-MNM-presentator Tom De Cock kreeg er grijze haren van. “Ik reis per wagen, maar moest toch een stoelnummer invullen voor mijn kind”, schreef hij in een opiniestuk. Anderen hebben dan weer alle moeite om verschillende regio’s in te vullen. Dat is nochtans belangrijk, wanneer een streek plots oranje of rood kleurt.

Er staan ook taalfouten in: ‘langer van 48 uur’ en er wordt gevraagd of u ‘langs vliegtuig’ of ‘langs auto’ reisde. Ook de bevestigingsmail is onbegrijpelijk opgesteld. Zo klinkt het: “Deze QR-code moet bij vertrek aan de vervoerder worden tonen of, als u via de weg reist, aan de grenscontrole belaste overheden.” Er wordt afgesloten met drie XXX’jes.

“De ICT-diensten doen hun best”, liet de FOD Volksgezondheid weten. “We hebben dringende wijzigingen gevraagd.”

