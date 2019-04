Vanaf zaterdag komt 16.000 hectare wandelgebied vrij kv

04 april 2019

22u08

Bron: Belga 2 Reizen Vanaf zaterdag zal er in het zuiden van België zo'n 16.000 hectare gebied opnieuw vrijgegeven worden om te wandelen. Dat besliste Waals minister van Natuur en Bos, René Collin (cdH). Het gebied was maandenlang afgesloten na de ontdekking van de Afrikaanse varkenspest.

De minister zegt dat bij de eerste besmettingshaarden de epidemie zich momenteel in "de waakzaamheidsfase" bevindt. "In nauwe samenwerking met alle betrokken actoren, zoals het Federaal Voedselagentschap, experts van de Europese Commissie en de Luikse universiteit, is daarom beslist om de maatregelen te versoepelen en wandelaars weer toe te laten", aldus minister Colin.

Die moeten wel een aantal regels strikt naleven, op straffe van sancties. Zo moeten wandelaars op de paden blijven en hun dieren aan de leiband houden. Ook mountainbikers en ruiters moeten strikt op de paden blijven. Men mag niets plukken of meenemen, geen afval achterlaten en geen boerderij bezoeken tot 72 uur na een boswandeling. Er wordt ook aangeraden om schoenen en fietsen te desinfecteren met bleekwater. Kadavers van everzwijnen mogen onder geen beding worden aangeraakt en men moet het callcenter van het Waals gewest (1718) verwittigen.



Een aantal gebieden, met name de bossen van Rulles, Neufchâteau en Chiny en die van Ardenne, de Meix-devant-Virton en du Grand Bois, blijft daarentegen afgesloten.