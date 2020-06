Vanaf woensdag opnieuw shuttlebussen tussen Brussel-Zuid en luchthaven Charleroi LH

29 juni 2020

11u10

Bron: Belga 1 Reizen De shuttlebussen tussen het station Brussel-Zuid en de luchthaven van Charleroi zullen vanaf 1 juli opnieuw rijden. Dat meldt het Luxemburgse bedrijf flibco, dat gespecialiseerd is in passagiersvervoer van en naar luchthavens.

Aan boord van de voertuigen gelden diverse veiligheidsmaatregelen. Zo is het gebruik van een mondmasker of gezichtsbescherming verplicht en wordt aan de reizigers gevraagd om in te stappen via de achterdeur. Naar het toilet gaan in de bus is momenteel uit veiligheidsoverwegingen niet mogelijk.

Aan de ingang van de bussen is handgel voorzien en de voertuigen worden dagelijks grondig gereinigd en ontsmet, aldus flibco. Voorts moet een contactloze ticketcontrole de veiligheid van passagiers garanderen.



De heropstart geldt enkel voor de shuttlebussen tussen de luchthaven van Charleroi en het centrum van Brussel. De verbindingen tussen Brussels South Charleroi Airport en Brugge, Rijsel, Luxemburg, Gent, Namen, Aarlen, Bastenaken en Marche-en-Famenne blijven nog tot 31 juli opgeschort. Wanneer ook de verbindingen vanuit Antwerpen, Maastricht, Breda en Luik richting Charleroi weer hervatten, is voorlopig niet duidelijk.