Vanaf volgende week geen gratis handbagage meer bij Ryanair LB

Volgende week, op 15 januari, veranderen de bagageregels bij lagekostenmaatschappij Ryanair. Gratis twee stuks handbagage meenemen in het vliegtuig zal niet meer kunnen. Enkel handtassen zullen nog toegelaten worden, het tweede stuk handbagage zal voortaan - gratis - in het bagageruim moeten.

De prijsvechter wil het in- en uitstappen vlotter laten verlopen en vertragingen beperken. Reizigers mogen daarom slechts één stuk handbagage meenemen in de cabine. Een tweede tas moet in het laadruim.

Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor passagiers die voor de zogenaamde 'priority boarding' opteerden en daarvoor een toeslag van 5 tot 6 euro betaalden. Zij zullen nog altijd twee stuks handbagage kunnen meenemen in de cabine.

Een voorbeeld: wie geen stoel heeft gereserveerd (want niet ‘priority boarding’) mag een handtas of laptoptas mee aan boord nemen, maar moet zijn of haar trolley in het laadruim plaatsen.

Het goede nieuws is dat het tarief voor het inchecken van bagage van 35 euro daalt naar 25 euro en dat het maximale gewicht voor ingecheckte bagage wordt opgetrokken van 15 naar 20 kilo.

De regels hadden oorspronkelijk vanaf begin november moeten gelden, maar Ryanair wilde klanten toch meer tijd geven zich aan te passen “zeker tijdens de drukke kerstperiode”.