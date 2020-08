Vanaf vandaag verplicht in te vullen: dit moet u weten over het reisformulier LH

31 juli 2020

12u03 1157 Reizen Vanaf 1 augustus moet iedereen die naar België terugkeert en langer dan 48 uur in het buitenland was een identificatieformulier invullen, de Vanaf 1 augustus moet iedereen die naar België terugkeert en langer dan 48 uur in het buitenland was een identificatieformulier invullen, de Public Health Passenger Locator Form . Dat moet binnen de 48 uur voor aankomst gebeuren. Tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum gaf Gino Claes, adviseur aan de FOD Volksgezondheid, meer uitleg over het formulier.



“De maatregel is een uitbreiding van de procedure die al verschillende jaren voor luchtreizigers geldt. Passagiers die aankomen uit gebieden waar een epidemie dreigt, moeten een formulier met verschillende gegevens invullen. Het doel is om snel contact op te kunnen nemen als iemand die ziek is, bijvoorbeeld door ebola, in vliegtuig zit", legt Claes uit.

Het formulier wordt vanaf morgen algemeen verplicht omdat de coronasituatie van dag tot dag verandert. “Door het invullen van dit formulier kunt u direct en officieel op de hoogte worden gebracht als de zone waarin u verbleef rood is geworden. U krijgt alle informatie die u nodig heeft om uzelf en uw omgeving te beschermen. Als u met het openbaar vervoer reist, kan u op basis van de informatie op het formulier ook gewaarschuwd worden als een medereiziger passagier positief test”, staat op de site van de FOD Volksgezondheid te lezen.

Waar kan je het formulier vinden?

Om gebruikt te worden door alle reizigers die terugkeren naar België, ongeacht hun vervoermiddel, werd het formulier verbeterd en vertaald naar de drie nationale talen. Je kan het formulier hier vinden of op de websites van de FOD Buitenlandse Zaken en de Dienst Vreemdelingenzaken.

Hoe werkt het formulier?

Het online formulier moet binnen de 48 uur voor de terugkeer naar België worden ingevuld. Het invullen duurt maar een paar minuten. Eenmaal voltooid, ontvangt de reiziger een QR-validatiecode per e-mail. Dit is het bewijs dat u het formulier correct hebt ingevuld. Reizigers die met het vliegtuig terugkeren, moeten deze QR-code op het moment van instappen tonen.

Elke persoon die met het vliegtuig of een boot naar België komt moet het formulier invullen. Mensen die met een ander vervoermiddel zoals bus, auto of trein naar België komen dienen het formulier in te vullen wanneer ze meer dan 48 uur in het buitenland hebben doorgebracht vóór hun aankomst in België en meer dan 48 uur in België wensen te blijven. Wie dus met vliegtuig of boot reist, moet het formulier altijd invullen, ongeacht de verblijfsduur.

Wat als ik uit een rood gebied kom?

Als u in België aankomt en u wordt erkend als een risicoprofiel, dus terugkomend uit een rode zone, ontvangt u een sms met de vraag om u te isoleren en contact op te nemen met een arts. De arts zal u vertellen waar u een test moet uitvoeren. U ontvangt automatisch een tweede sms met een ticket waarmee u deze test kunt uitvoeren. Deze isolatie en test zijn verplicht als u uit een rode zone komt. Als de test positief is, zal de regionale gezondheidsdienst contact met u opnemen en zal er een contactonderzoek worden opgestart.

Wat als een andere passagier positief test?

Als een andere passagier die met een vliegtuig, trein, boot, bus terug naar België is gereisd na aankomst positief test op Covid-19, zullen de contactgegevens van alle medereizigers worden overgemaakt aan de bevoegde regionale overheid of, voor passagiers uit andere landen, naar de nationale overheid. Op basis van deze gegevens zal een contactonderzoek worden opgestart.

De gegevens worden gedurende 28 dagen bewaard en vervolgens vernietigd.

Meteen klachten over formulier

In de loop van de dag kwamen echter verschillende klachten over problemen bij het laden en taalfouten in het formulier. “Beste bewijs van ‘niemand heeft dit nagelezen’ en ‘geen professional aan te pas gekomen’: bevestigingsmail in ambtenarees ondertekend met XXX”, schreef VRT-radiomaker op Twitter. Andere mensen klaagden over het feit dat ze voor Frankrijk departementen in plaats van de regio’s te zien krijgen. Ook voor Italië zou er verwarring zijn.

Aan VRT NWS meldt de FOD Volksgezondheid dat de ICT-ploegen er alles aan doen om de problemen te verhelpen.

