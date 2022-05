Vanaf morgen geen mondmasker meer nodig aan boord bij Brussels Airlines

Gedaan met de boswande­lin­gen: we reizen weer naar zon en zee

Heeft u uw zomerreis al geboekt? Negen op tien Belgen had dat begin april al gedaan, blijkt uit de zevende vakantiebarometer van Touring. Opmerkelijk: nu de reisbeperkingen weg zijn, gaan méér Belgen op reis dan voor corona. Na twee jaar genieten van de natuurpracht zijn we niet meer bang voor overvolle stranden. De zomer van 2022 vieren we liefst met een traditionele zonvakantie. Maar hoe het zit met de citytrips? In hoeverre heeft dalende koopkracht invloed op onze reisplannen? En wat zijn de populairste vakantiebestemmingen dit jaar?

30 april