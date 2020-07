Vanaf 9 juli weer Eurostar-treinen tussen Londen en Amsterdam AW

01 juli 2020

12u15

Bron: Belga 0 Reizen Vanaf donderdag 9 juli rijden de hogesnelheidstreinen van Eurostar opnieuw tussen Londen en Amsterdam. Dat kondigt de operator aan. Eurostar heeft ook extra hygiënemaatregelen ingevoerd in de trein en de stations.

De verbinding tussen London St. Pancras en Amsterdam Centraal herstart met één trein per dag, vanuit Londen om 11.04 uur met aankomst in Amsterdam om 16.11 uur. Een ticket voor een enkele reis kost minstens 45 euro. "Voor de reis van Nederland naar Londen blijft voorlopig een overstap in Brussel van toepassing, waar paspoort- en veiligheidscontroles worden uitgevoerd", aldus Eurostar.

In de trein en in de stations voerde Eurostar ook extra hygiënemaatregelen in. Door een nieuwe zitplaatsverdeling moeten reizigers op een veilige afstand van elkaar zitten, waarbij de richtlijnen voor de sociale afstand in acht worden genomen.



"Treinen worden voor elke reis grondig gereinigd en er zijn schoonmaakteams in de trein aanwezig om voorwerpen die vaak worden aangeraakt intensief te reinigen en ontsmetten", aldus Eurostar. "Alle reizigers moeten een mondmasker dragen zowel in de trein als in het station, in overeenstemming met de overheidsvoorschriften."

Flexibele tickets

Eurostar brengt ook flexibele tickets, die tot 14 dagen voor vertrek zonder kosten kunnen worden omgeboekt. "Deze flexibiliteit is van toepassing op alle boekingen gemaakt tussen 1 juli en 31 december 2020", klinkt het.

Vanaf donderdag 2 juli zijn ook tickets te koop voor reizen tot 31 januari.