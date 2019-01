Vanaf 31 maart kan je vanuit Antwerpen en Brussel voor 29 euro met de Thalys naar Disneyland KVDS

12u40 0 Reizen Nog twee maanden geduld en dan kan je met de Thalys rechtstreeks van Antwerpen en Brussel naar Disneyland in Parijs sporen. De tickets kosten vanaf 29 euro en om de nieuwe verbinding in de kijker te zetten liet de Thalys een van zijn treinen op een magische manier bekleden.

De trein liep vanmorgen het station van Brussel-Zuid binnen en met de bekende Disneyfiguren die erop afgebeeld staan, van Buzz Lightyear en Assepoester tot Spider-Man en – natuurlijk – Mickey Mouse, moet hij reizigers alvast een beetje voorpret geven.

Scherpe tijd

De Thalys zal vanaf 31 maart reizigers twee keer per dag naar Marne-la-Vallée brengen en terug. Opstappen kan in Antwerpen-Centraal om 8.34 uur en 16.34 uur, in Brussel-Zuid om 9.23 en 17.23 uur. Vanuit Antwerpen duurt de rit 2.20 uur en vanuit Brussel-Zuid 1.33 uur. Een scherpe tijd, want met de wagen doe je er makkelijk 3,5 tot 4 uur over. De trein zet je trouwens pal aan de ingang van het pretpark af.





Terugrijden kan om 12.04 en 20.04 uur. Je bent dan om 13.37 of 21.37 uur weer in Brussel of om 14.26 of 22.26 uur weer in Antwerpen.





Tickets kosten vanaf 29 euro en kinderen kunnen zelfs al mee vanaf 15 euro (30 euro in eerste klasse). Comforttickets kosten vanaf 52 euro en een ticket eerste klasse is er vanaf 75 euro.

Wie nú al naar Disneyland Parijs wil met de trein, kan een beroep doen op de TGV. Die rijdt verschillende keren per dag vanuit Brussel-Zuid en Lille-Europe - net over de grens met Frankrijk - naar het park. De reistijden daar zijn ongeveer 1.40 uur vanuit Brussel en 1 uur vanuit Lille.