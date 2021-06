“Vanaf 28 juni zal iedereen die in aanmerking komt afspraak voor gratis reistest kunnen maken”

Uiterlijk vanaf maandag zal iedereen die nog niet volledig is gevaccineerd een afspraak voor een gratis reistest kunnen maken. De nodige capaciteit zal daarvoor beschikbaar zijn, maakt de overheid zich sterk. Al is zeker wie al begin juli vertrekt er maar beter snel bij. Blijft de vraag of een test bij vertrek overal nog wel nodig is, nu steeds meer Europese landen op de reiskaart oranje of zelfs groen kleuren.