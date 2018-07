Van vliegangst tot hoogtevrees: deze 7 angsten staan een topvakantie in de weg Carin Röst

17 juli 2018

11u32

Bron: AD 0 Reizen Eindelijk, vakantie! Even geen werk, geen stress. Hoewel, sommige mensen voelen juist meer spanningen in de zomermaanden. Misschien herkenbaar?

Hoogtevrees

Voor zo'n 30 procent van de volwassenen is een bergwandeling of een bezoek aan de Eiffeltoren geen vorm van ontspanning: zij lijden aan hoogtevrees. Wat een heel natuurlijke angst blijkt te zijn: hoogtevrees is een aangeboren beschermingsmechanisme dat ervoor zorgt dat je als kind niet overal vanaf valt. Overmatige hoogtevrees verkrampt en blokkeert veel mensen. Sommigen hebben last van - geloofwaardige - gedachten zoals 'als ik nu maar niet naar beneden spring'.

