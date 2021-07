Van Thailand tot de Seychellen: dit zijn de exotische bestemmingen die nu al met open armen klaarstaan om Belgische toeristen te ontvangen. En dat zonder quarantaine

Mogen we al op vakantie, naar Turkije of Marokko? Hoe zit het met de VS? Al uw vragen over reizen buiten de EU beantwoord

30 juni Nog enkele dagen en dan start de zomervakantie. Eén waar -na maanden van beperkingen en regels- nog nooit zó hard naar is uitgekeken. Toch zullen reizigers ook deze zomer nog rekening moeten houden met een hele resem afspraken. Wij zochten voor u een weg door het kluwen aan regels. Mogen we buiten Europa met vakantie? Wanner kan ik naar de Dominicaanse Republiek? Hoe zit het met de VS? Dit zijn de antwoorden op uw vragen over reizen buiten Europa.