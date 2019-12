Van ‘spuuglelijk’ tot ‘echt prachtig’: reacties op nieuwe Efteling-attractie sterk verdeeld Ties Cleven

05 december 2019

12u22

Bron: ED.nl 0 Reizen Bezoekers van de Efteling kunnen vanaf deze week - alweer - naar een nieuwe attractie. Het pretpark in het Nederlandse Kaatsheuvel (Noord-Brabant) opende maandag de deuren van Fabula al voor abonnementshouders, vanaf morgen kan iedereen de attractie bezoeken. De reacties zijn al direct sterk verdeeld.

Fabula neemt de plek in het park over van de PandaDroom. Daarmee kwam er vorige maand na zeventien jaar een einde aan die 4D-film, gemaakt in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WNF, beter gekend als de Engelstalige afkorting WWF). Fabula is ook een 4D-fim, maar kent een totaal ander verhaal. Wel zijn er dezelfde effecten. In totaal tien, bijvoorbeeld water, geur en wind in het gezicht van de bezoekers.



Waarom?

Volgens de Efteling kunnen er nu meer gasten naar de film. Fabula duurt namelijk acht minuten en is zodoende korter dan de PandaDroom. Ook belooft de Efteling betere 3D-technieken. Daarnaast krijgt de attractie een stijl die beter past bij de rest het park. Het WWF bood mensen graag een serieuze blik op de wereld. Dat komt niet altijd overeen met de Efteling, met haar wereld vol fantasie. Al bij het ontwikkelen van de attractie botste dat.

Goedkoop is de nieuwe aanwinst niet. De verbouwing kost de Efteling 3,5 miljoen euro, laat het attractiepark weten. Naast een nieuwe film met betere 3D-technieken komt er een nieuw restaurant en een nieuwe souvenirwinkel.



Verhaal

Uiteraard is Fabula een sprookjesachtig verhaal. Het gaat over een beer en een eekhoorn. De Efteling: ‘Het botert niet tussen de knorrige beer en de andere dieren, waarop Klaas Vaak besluit de beer een paar levenslessen bij te brengen. Tijdens een avontuurlijke droom bezoeken de beer en de eekhoorn leefwerelden van andere dieren en leren zich aan te passen. Dat zorgt voor wonderlijke, hilarische, spannende en ontroerende momenten’.



Makers

Fan van het uit klei geboetseerd duo Wallace & Gromit? Dan bof je. Fabula wordt namelijk gemaakt door dezelfde makers: Aardman Animations uit Groot-Brittannië. Aardman werkte in het verleden ook met de band Coldplay. René Merkelbach, de huiscomponist van De Efteling, zorgde voor de muziek. Jeroen Verheij, ook een vaste waarde in het attractiepark, ontwierp de karakters.

Tekst gaat verder onder tweets.

Fabula is gewoon super slecht Tom Gijsberts(@ CoasterTopiaTom) link

Deze visburger in de @efteling bij Fabula ziet er goed uit. Maar is echt niet te eten. 🤨😕 Smaakte naar kip en super kleine burger. pic.twitter.com/2obc4u6o5k Simon de Bruijn(@ SimonTAdventure) link

Fabula was prachtig, de kwaliteit van de hoofdshow (overigens ook de voorshow) is echt prachtig geworden, het geluid is heel goed gedaan, wat je ziet in de voorshow loopt goed over naar de hoofdshow 1/2 Jesse🇳🇱🎢🎉(@ jesse_eftel) link

Reacties

Sinds maandag zijn abonnementhouders welkom. Zij stonden die dag massaal in de rij. Hun reacties op Twitter lopen nogal uiteen. De een spreekt van een ‘verschrikkelijke voorshow’ en een ‘spuuglelijke hal’, de ander roemt de attractie: “Fabula was prachtig, de kwaliteit van de hoofdshow (overigens ook de voorshow) is echt prachtig geworden, het geluid is heel goed gedaan, wat je ziet in de voorshow loopt goed over naar de hoofdshow.”

Voor het vernieuwde restaurant geldt eigenlijk hetzelfde. Waar sommige bezoekers het menu maar niets vinden, hebben anderen heerlijk gegeten. Tja, er zit dus maar één ding op: snel zelf een kijkje nemen.