Van sneakers tot streetart: leef je deze paasvakantie uit met je tieners in Noord-Brabant

De paasvakantie staat voor de deur, en wie tieners in huis heeft weet: twee weken duren láng. Tenminste, zonder goedgevulde planning waarin ze hun tanden kunnen zetten. In Noord-Brabant, net over de Nederlandse grens, halen jullie allemaal je hart op. Shoppen, lunchen in een Instagramproof interieur, streetart spotten, een snelcursus plaatjes draaien of zelf schoenen maken: maak je op voor een vakantie vol creativiteit.

Beats en bootje varen

In tijden van TikTok blaas je pubers niet zo snel van hun sokken, maar de kans is groot dat ze bij Doloris’ Meta Maze in Tilburg toch verbaasd opkijken. Hier loop je letterlijk door kunstwerken in het surrealistische ‘Meta Maze’, waarna jullie genieten van een portie bitterballen in de rooftopbar. Iets verderop, in Eindhoven, waan je je een echte influencer terwijl je mooie kiekjes maakt bij Motion Imagination Experience. Bij Holy Moly in Breda maak je dan weer een ontdekkingsreis terug in de tijd door 17 bijzondere ruimtes. Achteraf schuif je de voetjes onder tafel in … een boomhut of vogelnest. Van een unieke ‘dining experience’ gesproken. OnStage, ook in Breda, dompelt je dan weer onder in de muziek. Hier ervaar je hoe het is om een beroemde dj te zijn – Martin Garrix achterna. In ‘s-Hertogenbosch leer je meer over de historische geschiedenis van de stad, tijdens een spannende hemel- en hellevaart over de Binnendieze waarbij je onder de stad doorvaart. Not your average boottochtje, zeg maar.

Shoppen en je eigen sneakers maken

Toffe boetiekjes, prachtig design en de bekende winkelketens, met tussendoor een hippe koffiebar: in Breda, Eindhoven, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch scoren jullie de leukste lenteoutfits die niet zo snel weer op Vinted zullen belanden. Na een rondje shoppen plof je neer in een gezellige lunchbar voor een vegan of veggie lunch. Extra leuk: veel winkels zijn ook op zondag open. En nu je toch met kleding en accessoires bezig bent, stap dan ook eens binnen in het TextielMuseum in Tilburg. Hier experimenteren professionals volop met stof en kun je je eigen sokken of sjaal ontwerpen. In het Maaklab in het Schoenenkwartier in Waalwijk zie je dan weer hoe schoenen gemaakt worden.

En ook op straat kijk je je ogen uit. De Blind Walls Gallery in Breda is een prachtige verzameling van 100 muurschilderingen die het verhaal van de stad vertellen. De Street Art Tour Eindhoven is dan weer leuk om met de fiets te doen, terwijl wandeling Het Muurmuseum je in Tilburg langs acht bijzondere kunstwerken leidt.

Kunst met een grote K

Maar kunst vind je ook nog steeds in de klassieke musea. En zo zijn er een paar die je tieners toch echt moeten kennen. In ‘s-Hertogenbosch sta je in Het Noordbrabants Museum oog in oog (of was het oor?) met het werk van Vincent Van Gogh. In Nuenen, vlakbij Eindhoven, leer je wat licht is en hoe je kleur maakt in het Lichtlab van het Van Gogh Village Museum. In het Van Abbemuseum in Eindhoven spot je werk van onder meer Piet Mondriaan, Marc Chagall en Pablo Picasso. En ben je toch in de stad, bezoek dan ook het iconische Evoluon. De interactieve tentoonstelling RetroFuture van Next Nature laat zien hoe we vroeger naar de toekomst keken en wat nú onze verwachtingen van later zijn. Boeiend, zeker wanneer je met de volgende generatie op stap bent.

Klimmen en gillen

Iedereen nog bij de les? Laat dan wat stoom af op het grootste klimparcours van de Benelux, Klimbos IJzeren Man in Vught, of in het Klimbos Brabantse Wal. Voor het mooiste zicht over de Brabantse Wal moet je dan weer naar uitkijktoren Pompejus in Fort De Roovere in Halsteren. Afsluiten doe je met een snelle attractie in de Efteling, waar Joris en de Draak of Baron 1898 je doen gillen van plezier. In Safaripark Beekse Bergen bewonder je dan weer giraffen, leeuwen en antilopen vanuit je eigen auto, al wandelend of tijdens een boottochtje. Voor een exotisch vakantiegevoel dicht bij huis.

Laat je tieners hun eigen route uitstippelen om het tofste van Noord-Brabant te ontdekken.