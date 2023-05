Van Oslo tot Barcelona: 9 steden om met de e-bike te ontdekken

Niets leuker dan een stad ontdekken op de fiets. Je verkent de straten zoals een echte local, kunt makkelijk stoppen voor een terrasje en zeker bij mooi weer is het al trappend puur genieten. Om er toch nog een ontspannend tochtje van te maken, is een e-bike ideaal. Zet deze 9 steden alvast op je to-dolijstje. En misschien ontdek je de geheime nummer 10 ook nog, want Beaufort geeft een me-bike én een weekendje weg cadeau.

Amsterdam

Nederland is het fietsland bij uitstek, en daar is de hoofdstad geen uitzondering op. De brede fietspaden zijn er bijzonder goed onderhouden, en dat mag ook wel. Want met meer 800.000 elektrische fietsen die hier elke dag over de grachten rijden, staat Amsterdam met stip bovenaan als e-bikestad. En de elektrische fiets is ook gewoon de snelste manier om van het Vondelpark naar de hipste wijk in Amsterdam-Noord te geraken.

Tip: neem de overzetboot naar het KNSM-eiland en geniet er van een fietstocht langs adembenemende architectuur langs het IJ.

Kopenhagen

De stad van smørrebrød én fietsen. Met meer dan 390 kilometer aan fietspaden verplaats je je makkelijk met je gemotoriseerde tweewieler door de Deense hoofdstad. Fiets bijvoorbeeld naar Tivoli, zet je e-bike in het fietsenrek voor je binnengaat en laat je betoveren door de magie.

Tip: hou je van architectuur en design? Dan is de route langs de gebouwen van Bjarke Ingels, zo’n 22 kilometer, een aanrader.

Utrecht

Utrecht mag dan wel kleiner zijn dan Amsterdam in oppervlakte, de stad is de bakermat van de grootste fietsenstalling ter wereld. Hier vind je prachtige parken, idyllische grachten, musea en historische gebouwen, in een compact formaat. En het mooiste? Alles is met elkaar verbonden door fietspaden.

Tip: op een half uurtje fietsen vind je het kasteel van Haar. Een saaie rit wordt het niet, want onderweg ontdek je de Utrechtse wijken Lombok en Leidsche Rijn.

Gent

Aan de pittoreske Leie bepalen middeleeuwse kastelen en gezellige cafés het straatbeeld. Met je e-bike stop je makkelijk bij een van de gezellige terrasjes aan het water, voor een typisch Belgische wafel en een Gentse Strop.

Tip: Bidon is een hippe bar aan het water, speciaal voor fietsers.

Parijs

Met meer dan 700 kilometer aan fietspaden moet ook de Franse hoofdstad niet onderdoen voor Nederland. Maak een ritje langs de oevers van de seine en stop bij het Louvre voor een cultureel bezoek. Met je e-bike rijd je zo de heuvels van Montmartre op, tot aan de Sacré Coeur. Daar geniet je van het beste uitzicht over de Lichtstad.

Tip: elke eerste zondag van de maand is de Champs-Elysées autovrij. Ideaal om met je e-bike een van de meest statige boulevards ter wereld te verkennen.

Berlijn

Streetart en graffiti spotten? Met je e-bike fiets je zo langs de bekendste werken van Banksy en Blu. En Berlijn is van oudsher een kunststad, dus fiets ook eens langs East Side Gallery. Op de oude Berlijnse Muur vind je nu een kunstgalerij van meer dan een kilometer lang.

Tip: is je elektrische fiets plooibaar? Dan kan je die, mits een extra toeslag, meenemen op de metro en trein.

Antwerpen

De koekenstad ontdek je best per Velo. Met hoofdletter, want zo heten de knalrode deelfietsjes die je overal in het straatbeeld ziet. Bewonder de majestueuze Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, geniet van een lokaal gebrouwen biertje in de hippe wijk Zurenborg en ga heerlijk dineren in de trendy wijk ‘t Eilandje.

Tip: genoeg groen in de stad, maar vooral Park Spoor Noord is fijn om even te vertoeven. Vanaf ‘t Eilandje neem je de fietsbrug, een architecturaal pareltje, tot het grasveld.

Oslo

Net als de Denen zijn ook de Noren milieubewust. Oslo promoot duurzame transportmiddelen zoals de elektrische fiets, ook bij toeristen. Het Koninklijk Paleis kun je zo perfect bezoeken op je tweewieler. En ga je even een helling op, dan geniet je van een prachtig uitzicht over de stad.

Tip: volg een e-biketour over de Vikings en ontdek het woeste Scandinavië zoals het was.

Barcelona

Trappen voor tapas? Sí! De Catalaanse hoofdstad laat zich prima ontdekken met de e-bike. Geniet van de gezellige drukte in Eixample, trek naar een hippe rooftop in Poblenou of klim naar omhoog. Op de Montjuïc vind je cultuur en natuur én een mooi uitzicht over de stad.

Tip: wie Barcelona zegt, zegt Antoni Gaudí. De beroemde architect ontwierp onder andere Park Güell, een fantastisch kleurrijke site die je met de e-bike makkelijk bereikt.

Win een citytrip en een me-bike!

Fietsenmerk Beaufort geeft een elektrische me-bike, de Billie me-bike, én een weekendje weg naar een geheime stad cadeau. Hoe je kunt winnen? Simpel!

● Registreer hier je deelname

● Je ontvangt een unieke 4-cijferige code.

● Ga daarmee langs bij een Beaufort-dealer, binnen de twee weken na ontvangst.

● Gebruik jouw code om de reiskoffer te openen. Wie weet zitten daar de reischeque én de me-bike in!