Van oranje naar groen: gebieden in Portugal en Zwitserland opnieuw veilig verklaard SVM

16 juli 2020

17u03

Bron: Belga 27 Reizen Wie terugkeert uit de Portugese regio Alentejo en het Zwitserse kanton Ticino wordt niet langer aanbevolen om zich te laten testen en in quarantaine te gaan. Dat blijkt uit het aangepaste reisadvies van Buitenlandse Zaken. Er geldt niet langer code oranje voor de gebieden.

Voor het overige blijft het reisadvies onverminderd van kracht. Zo geldt om te vertrekken naar delen van Spanje, Portugal en het Britse Leicester nog steeds code rood. Reizen naar die gebieden is niet toegestaan. Wie terugkeert uit die gebieden moet zich verplicht laten testen en in quarantaine. Het volledige reisadvies is te vinden op de website van Buitenlandse Zaken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook: Waarom het kletterde op de Veiligheidsraad en de politiek er genoeg van heeft om zondebok te zijn: “De experten gaan ook niet vrijuit” (+)