Van een spraakgestuurd hotel tot VR-pretpark: dit is waarom Seoul jouw volgende reisbestemming wordt

09 oktober 2019

09u00 0 Reizen De Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul is veel meer dan een aanval op je zintuigen met zijn wonderbaarlijke Gyeongbak Palace, schreeuwerige neonletters, stemmige theehuizen en bruisende karaokebars. Dat het tevens een hoogtechnologische stad is, mocht ook koning Filip aan den lijve ondervinden.

Koning Filip, die op 15 november gevierd wordt ter ere van Koningsdag, mag zich ereburger noemen van de levendige Zuid-Koreaanse metropool met meer dan tien miljoen inwoners. Tijdens een ceremonie in het stadhuis kreeg hij in maart het ereteken overhandigd van burgemeester Won-Soon Park. Onze koning bezocht het land toen al voor de vierde keer. Tijdens zijn vierdaagse bezoek besprak hij onder andere manieren om tot een ‘smart city’ of slimme stad te komen met technologische snufjes die het leven van elke burger beter maken. Dat Seoul gedreven wordt door de techindustrie, hoeft niet te verbazen. Maak kennis met deze vier straffe innovaties.

1. Overnacht in een spraakgestuurd hotel

‘Genie, doe het licht uit’, ‘Genie, wat is het Wifi-wachtwoord?’ of ‘Genie, breng me een verse handdoek’: in het nagelnieuwe Novotel Ambassador Hotel & Residence bedient de GiGA Genie-assistent je op je wenken. De keren dat je warm ingeduffeld in bed lag maar het licht in de badkamer vergat te doven of dat je door je verlegen aard worstelde met het benaderen van het hotelpersoneel zijn voorgoed verleden tijd. Verzuchtingen kunnen voorlopig enkel in het Koreaans of Engels gebeuren, maar het lijkt een kwestie van tijd voor ook andere talen worden toegevoegd. Extreem duur zijn de kamers die uitgerust zijn met de digitale assistent niet, het hotel rekent de technologie niet apart aan. 300 van de 523 kamers in het hotel beschikken vandaag over de spraaktechnologie. In de loop van 2020 openen er in Seoul nog minstens drie hotels die dezelfde technologie aanbieden.

accorhotels.com

2. Word VR-kampioen en leef je uit in een VR-pretpark

Het lijkt nog even te duren voordat zowel je buurvrouw, nonkel als babysit virtual reality omarmen: de apparatuur blijft duur, je krijgt er schele hoofdpijn van bij langdurig gebruik en de makers experimenteren er nog altijd druk op los. Hoe pril het medium ook is: wie in de bioscoop al een film met een VR-brilletje op de neus bekeek, weet dat het een ongeziene ervaring is. Het lijkt alsof je meespeelt in de film, en dat hebben ze in Seoul donders goed begrepen. In de Zuid-Koreaanse hoofdstad opende in november vorig jaar een vier verdiepingen tellende VR-hotspot die met zijn 4.000 vierkante meter de grootste in zijn soort is. Van verbluffende VR-attracties van de Japanse spelgigant Bandai Namco Entertainment Inc. (die onder andere Mario Kart en Dragon Ball Z. ontwikkelde) tot 4D-cinema en 360 graden-vluchtsimulatoren: je probeert het hier naar hartenlust uit, alleen of in een team met je vrienden, collega’s of familie. Daarnaast kan je je uitleven in twee gloednieuwe VR-pretparken. The sky is niet langer the limit!

h-vrstation.com

3. Neem een kunstbad in de metro

Vind je een metrostation een akelige plek waar het naar urine en uitlaatgassen ruikt en waar je het liefst van al met een boogje omheen zou lopen als je toch niet zo dringend naar je werk moest? Niet zo in Seoul! In het Gongdeok-station kan je maar liefst 88 werken van 24 verschillende kunstenaars bewonderen met behulp van het supersnelle 5G-netwerk. De kunstwerken in de gangen, op de trappen en op het metroplatform zelf komen tot leven als je ze bekijkt met een speciale app. Springlevende kunst, dat spreekt voor zich!

4. Laat je volledig inpakken door de toekomst

Ben je geprikkeld door de bijna eindeloze mogelijkheden van augmented reality, virtual reality, artificiële intelligentie, holograms en 5G? Zet dan koers naar hightech-museum T.um. Dit hightech museum bestaat uit twee delen: de ‘Present Zone’ en de ‘Future Zone’. In die laatste zone bezoek je een hoogtechnologische stad met de naam Highland in het jaar 2047. Met behulp van sensoren, drones en andere hulpmiddelen probeer je als expeditielid je missie tot een goed einde te brengen. In de ‘Present Zone’, de zone die iets dichter bij onze huidige leefwereld aanleunt, kruip je achter het stuur van een zelfrijdende wagen, doe je je boodschappen met behulp van virtual reality en ondervind je hoe slim je je huis kan maken. In Seoul ligt de toekomst binnen handbereik!

tum.sktelecom.com