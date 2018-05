Van douche tot aanrecht: ruim helft huurders Airbnb geeft toe dat ze seks hebben in huis en dit zijn de plaatsen waar het gebeurt KVDS

30 mei 2018

16u46

Bron: House Method 0 Reizen Verhuur je soms je huis via Airbnb? De website House Method deed een enquête naar hoe gasten zich gedragen tijdens hun bezoek en daar kwamen enkele opmerkelijke resultaten uit. Zo bleek dat 53,9 procent van de huurders seks had in de woning. Op de meest uiteenlopende plaatsen.

House Method voerde het onderzoek uit bij meer dan 1.000 huurders en 100 verhuurders van Airbnb, een bedrijf dat elk jaar miljoenen woningen helpt verhuren en 27 miljard euro waard is. Het internet staat echter vol horrorverhalen over dingen die ooit foutliepen – van huurders die in een krot terecht kwamen tot verhuurders die hun woning in puin terugvonden na een wild feestje – en doel van de rondvraag was om te achterhalen of gasten zich nu meestal gedroegen of niet.

Zetel

Een opmerkelijk onderdeeltje ging over de seksuele activiteit van gasten in Airbnb-woningen. Ruim de helft gaf aan dat ze ooit seks hadden in een gehuurde woning en dat beperkte zich niet tot de slaapkamer. 27,9 procent bleek het ook te doen in de douche, 22,5 procent op de zetel, 10,8 procent in de jacuzzi als die er was, 7,1 procent in de keuken, 6,2 procent in het zwembad, 4,5 procent op het aanrecht waar gekookt werd en 3,1 procent op de salontafel.

Nog verontrustender: zo’n 32 procent van de ondervraagden gaf toe dat ze de sporen van hun stoeipartij niet opruimden en de lakens gewoon achterlieten zodat de verhuurder dat moest doen. Anderzijds blijken dubbel zo veel gasten (64%) die sporen achter te laten als ze op hotel logeren, wat er toch op wijst dat ze rekening houden met de verhuurder van Airbnb.

Regels

Verder toonde de enquête aan dat als de regels effectief werden overtreden, dat het meestal op een onopvallende manier gebeurde en niet openlijk zoals je op het internet vaak leest. Het ging meestal ook niet om halszaken, zoals het aanlaten van de airconditioning (41%). Maar ook het veranderen van de aankomstplannen op het laatste moment (15,2%) en het binnensmokkelen van extra gasten (13%) om een potentiële toeslag te omzeilen, kwamen vaak voor.