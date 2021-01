Van der Valk: “Er gaan echt hotels omvallen als er niets wordt gedaan”

De keten telt in ons land veertien vestigingen. In Nederland zijn dat er 74, waar samengeteld 14.000 personen werken. Voor de coronacrisis gingen de zaken in de hotels, de restaurants en met de zaalverhuur uitstekend. Maar in de huidige Nederlandse lockdown, waarbij ook restaurants in hotels dicht moesten, ligt bijna alles stil.



“We zijn zeker onder de indruk van wat de (Nederlandse, red.) regering aan het begin van de pandemie voor elkaar heeft gekregen. Dat was een slim pakket dat snel geregeld is. Maar tevreden zijn we absoluut niet.”