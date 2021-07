Van de bierfietsroute tot fietsen tussen de bomen: dit zijn de 10 bijzonderste fietspaden van Vlaanderen

Versoepe­lin­gen Franse coronapas: al één week na tweede prik geldig, uitstel voor jongeren tot 30 augustus

14 juli Frankrijk verplicht de ‘pass sanitaire’ of gezondheidspas vanaf 21 juli voor alle volwassenen die grote evenementen, pretparken of culturele instellingen willen bezoeken, en vanaf 1 augustus ook voor wie op café of restaurant wil, of naar een winkelcentrum. Op de coronapas moet het bewijs van dubbele vaccinatie staan, of van immuniteit na een eerdere coronabesmetting, of het resultaat van een negatieve PCR- of antigeentest van hoogstens 48 uur. Voor dubbel gevaccineerden is er meteen een versoepeling: zij kunnen de pas al verkrijgen vanaf één week - en dus niet langer twee weken - na hun tweede prik. Eerder kregen kinderen tussen 12 en 18 jaar al uitstel tot 30 augustus.