Van Darwin naar Alice Springs: dat is 21 uur op de bus, (te) veel fastfood én schitterende fauna en flora

19u00 0 rv Arne Down Under, Vlog 24: Arne maakt de langste busreis van zijn leven. Reizen Dat Australië groot is, weet iedereen. En ook Arne heeft tijdens zijn reis door het land ondertussen al heel wat uren op de bus doorgebracht. Maar zijn reis van Darwin naar Alice Springs spant de kroon: een rit van 1465 km oftewel 21 uur op de bus. En wat doe je tijdens zo'n lange reis? Socializen met de familie aboriginals op de bus (of toch proberen), heel veel fastfood eten (bij gebrek aan iets anders) en miljoenen vleermuizen spotten (dankzij de chauffeur). En een serieuze storm maakt alles altijd net iets spannender.

Vier maanden lang trekt Arne Vanhaecke in Australië rond met zijn gitaar in de hoop er snel aan de bak te komen met zijn muziek. Iedere dinsdag en vrijdag om 19.00 uur lanceert hij de vlog ‘Arne Down Under’ op HLN.

Wil je Arne een tip geven, aanmoedigen of gewoon eens hallo zeggen? Je kan hem bereiken via WhatsApp op het nummer 0474/49.13.00 of via mail: arne@hln.be.