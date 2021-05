Van Barcelona naar Mallorca met de zeppelin: eerste commerciële vluchten na Hindenburg-ramp gepland tegen 2025

Hybrid Air Vehicles wil tegen 2025 commerciële korteafstandsvluchten verzorgen tussen enkele steden. Dat zou voor het eerst zijn sinds de fatale ramp met de Hindenburg in 1937. Vliegen met een luchtschip is niet alleen comfortabeler, maar vooral milieuvriendelijker.

Het bedrijf Hybrid Air Vehicles (HAV) uit het Britse Bedford werkt al sinds 2013 aan de Airlander 10, ook wel ‘The Flying Bum’ of ‘Vliegende Kont’ genoemd. Het is de opvolger van de HAV 304, die oorspronkelijk voor het Amerikaanse leger was ontworpen als surveillancevliegtuig voor inlichtingenmissies in Afghanistan.

Lees ook Griekse wetenschapper bouwt grootste zeppelin ooit gedeeltelijk na en ontrafelt mysterie van Hindenburg-ramp

De Airlander 10 is het grootste vliegtuig ter wereld. Na een succesvolle testvlucht van een half uur in 2016 eindigde in datzelfde jaar de tweede vlucht van het prototype van het hybride luchtschip met een crash, gelukkig zonder gewonden. Er volgden nog vier testvluchten met het toestel dat zo’n 29 miljoen euro had gekost. Bij de laatste testvluchten haalde het luchtschip van 92 meter lang en 43,5 meter breed snelheden tot 92 km/uur en klom het tot 2,1 km hoogte.

HAV wil vanaf 2025 twaalf Airlanders 10 per jaar bouwen. Dat luchtschip kan 100 passagiers vervoeren. Een van de routes waarop HAV de Airlander 10 wil laten inzetten, is die van Barcelona naar Palma de Mallorca. Een vlucht van 4,5 uur, wat ongeveer even lang is als dezelfde trip met het vliegtuig, als je ook de tijd meerekent om naar en van de luchthaven te reizen. Maar de CO2-voetafdruk is veel kleiner. Volgens HAV ligt die per passagier op 4,5 kg, een pak minder dan de 53 kg voor reizigers per vliegtuig.

De andere geplande routes gaan van Liverpool naar Belfast (5 uur en 20 minuten vliegen), van Oslo naar Stockholm (vlucht van 6,5 uur) en van Seattle naar Vancouver (iets meer dan 4 uur). Vorig jaar was er nog sprake van trans-Atlantische vluchten, maar HAV zegt nu dat de Airlander 10 “bij uitstek geschikt is” voor kortere afstanden tussen steden, die kunnen worden afgelegd “met een fractie van de uitstoot van de huidige opties in de lucht”.

Volledig scherm Op 17 augustus 2016 vond de eerste vlucht van de Airlander 10 plaats. © EPA

CEO Tom Grundy vergelijkt het luchtschip met een “snelle ferry”. Volgens hem is dit “geen luxeproduct, maar een praktische oplossing voor de uitdagingen van de klimaatcrisis”. Grungy zegt dat 47 procent van de regionale vluchten tussen steden een afstand van minder dan 370 km afleggen en dat de ingezette vliegtuigen enorm veel CO2 uitstoten. De hybride luchtschepen van HAV kunnen dit volgens Grundy vanaf 2025 met amper tien procent van die uitstoot doen. En later - in 2030, als ze volledig op elektriciteit vliegen - zelfs nóg milieuvriendelijker.

HAV voert nu gesprekken met verschillende luchtvaartmaatschappijen om de routes te commercialiseren. Met de Zweedse luxereisorganisator OceanSky Cruises is de deal al rond voor de levering van één Airlander 10. Die zal worden ingezet voor een “avontuurlijke trip” over de Noordpool met onderzoeker Robert Swan.

Het is nog niet beslist waar de moderne zeppelins zullen worden gebouwd, maar Grundy hoopt de productie in Groot-Brittannië te kunnen houden. De fabriek zal 500 werknemers nodig hebben en nog eens onrechtstreeks werk verschaffen aan 1.500 anderen bij de toeleveranciers van onderdelen. Het bedrijf is momenteel gevestigd in Bedford, waar 70 mensen werken, voornamelijk ontwerpers. HAV wil vanaf 2025 zo’n twaalf luchtschepen per jaar bouwen. De markt wordt volgens HAV geschat op 50 miljard dollar (41 miljard euro) over de komende twintig jaar. In die periode mikt HAV op de verkoop van 265 Airlanders.

Volledig scherm Weinig verbeelding nodig om te zien waarom 'Vliegende Kont' de bijnaam van de Airlander is. © AP

Volledig scherm Het uitzicht vanuit de Airlander 10. © Hybrid Air Vehicles

Volledig scherm Een kamer in de Airlander 10. © Hybrid Air Vehicles

Volledig scherm De Airlander 10 © Hybrid Air Vehicles