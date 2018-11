Van 9 naar 440 euro om zeldzame komodovaranen te zien: “Deze plek is enkel voor mensen met geld” SVM

23 november 2018

10u34

Bron: Belga 0 Reizen Een Indonesische gouverneur is van plan om toeristen 500 dollar (circa 440 euro) per persoon te vragen om het Nationaal park Komodo binnen te mogen. Dat melden lokale media. In dat park leeft de komodovaraan.

Victor Laiskodat, de gouverneur van Oost-Nusa Tenggara, zegt dat de hoge toegangsprijs bedoeld is om de prestige van het conservaat te verhogen. Momenteel bedraagt de toegangsprijs 10 dollar (8,8 euro).

"Dit is een zeldzame plaats, enkel voor mensen met geld", aldus de gouverneur. "Zij die niet genoeg geld hebben, moeten niet komen. Enkel uitzonderlijke mensen zijn welkom.” Een toeristenboot die de UNESCO-werelderfgoedsite binnenvaart, zou in de toekomst 44.000 euro moeten betalen.

De regering liet eerder al weten de toegang te willen beperken tot slechts 5.000 bezoekers per maand. Doel is om de veiligheid te verhogen na een brand in augustus. Die werd vermoedelijk veroorzaakt door een sigaret die een toerist had weggegooid. Er zou ook een online registratie komen. Het park ontvangt nu maandelijks meer dan 10.000 bezoekers.