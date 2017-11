Val Thorens in Frankrijk verkozen tot beste skidorp ter wereld Hans Renier

12u42 0 RV Reizen Het Franse skigebied Val Thorens is tijdens de World Ski Awards in Kitzbühel (Oostenrijk) verkozen tot ' World's Best Ski Resort 2017 '. Het is al de vierde keer dat het dorp die titel behaalt op de World Ski Awards.

Val Thorens is dan ook het hoogste skiresort in Europa, en dus erg sneeuwzeker. Het dorp ligt op een hoogte van 2.300 meter en maakt deel uit van het gigantische skigebied Les Trois Valées. Volgens de organisatoren werden voor de prijsuitreiking 1.600.000 stemmen geteld via internet, afkomstig uit 85 landen. "Skiërs hebben Val Thorens in hun hart gesloten en laten dit zien door opnieuw voor ons te stemmen", zegt Grégory Guzzo van de toeristische dienst in Val Thorens.

Voor de periode tussen 2010 en 2020 werd voor het skigebied een actieplan opgesteld met investeringen ter waarde van 839 miljoen euro. Zo is het skigebied sinds 2011 volledig uitgerust met een gratis WIFI netwerk en er is een systeem dat skiërs realtime informeert over de drukte op de pistes. Dit seizoen opent ook de nieuwe cabinelift van la Moraine.

Ook nu kan je al skiën in Val Thorens. Afgelopen weekend telden daagden op de pistes rond het dorp al 4.800 skiërs op.

RV Het dorp ligt op een hoogte van 2.300 meter.

RV De prijsuitreiking van de World Ski Awards in het Oostenrijkse Kitzbühel.

RV Ook nu kan je al skiën in Val Thorens.

RV

RV

RV