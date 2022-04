Vakbond Ryanair waarschuwt voor “een moeilijke zomer”

EasyJet optimis­tisch over verder herstel van luchtvaart­sec­tor

De in heel Europa doorgevoerde coronaversoepelingen stemmen de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet optimistisch over een verdere opleving van het reisverkeer. De lagekostenmaatschappij heeft in maart al 80 procent van haar precoronacapaciteit aangeboden en ziet voor deze zomer al meer boekingen dan in 2019, klinkt het dinsdag.

12 april