Vakbond roept veiligheidspersoneel op drie Duitse luchthavens op om te staken kg

09 januari 2019

15u32

Bron: Belga 0 Reizen De Duitse vakbond Verdi heeft het veiligheidspersoneel op drie Duitse luchthavens opgeroepen om morgen het werk neer te leggen. Het gaat om de luchthavens van Düsseldorf, Köln/Bonn en Stuttgart, zo maakte de vakbond vandaag bekend.

De staking zou mogelijk tot heel wat geschrapte vluchten kunnen leiden. In totaal worden morgen op de drie luchthavens zowat 111.000 reizigers verwacht.



De staking is bedoeld als een waarschuwing, om ervoor te zorgen dat de werkgeversfederaties een redelijk voorstel zouden doen voor de volgende ronde van de loononderhandelingen die op 23 januari van start gaat. De vakbond eist dat het veiligheidspersoneel in de luchtvaart in Duitsland 20 euro per uur krijgt.



Eerder deze week legden ook al werknemers op de luchthavens in Berlijn het werk neer.

Bekijk ook: