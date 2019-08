Vakbond plant vijfdaagse staking bij Ryanair in Portugal kg

02 augustus 2019

10u50

Bron: Belga 2 Reizen De Portugese vakbond SNPVAC gaat tussen 21 en 25 augustus staken bij Ryanair in Portugal. Dat meldt de vakbond, die zegt dat Ryanair zich niet aan afspraken houdt over onder meer vakantiegeld en verlofdagen.

De vakbond roept het cabine- en grondpersoneel van alle Portugese Ryanair-vluchten op tot staking. Mogelijk treft de actie Belgische toeristen, want de Ierse maatschappij verbindt de luchthavens van Zaventem en Charleroi met verschillende bestemmingen in Portugal.



Na een reeks stakingen in verschillende landen vorig jaar, begon Ryanair vakbonden te erkennen en collectieve arbeidsovereenkomsten af te sluiten. Dat gebeurde ook in België, maar de vakbonden zijn ook in ons land nog niet helemaal tevreden. Ryanair heeft dan wel een cao ondertekend over verloning en arbeidstijden, de vakbonden verwachten meer.



"Het lokale arbeidsrecht toepassen, houdt meer in dat een cao. Ryanair heeft bijvoorbeeld nog altijd geen lokaal arbeidsreglement, geen verzekering tegen arbeidsongevallen en geen preventiedienst", zegt Hans Elsen van de christelijke bediendebond ACV-PULS. "Op 6 augustus zitten we samen met Ryanair over die facetten. Als dat niet constructief blijkt te verlopen, gaan we verdere stappen bekijken."