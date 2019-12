Vakbond bevestigt staking bij Lufthansa LH

26 december 2019

20u13

Bron: Belga 1 Reizen Een Duitse vakbond die het cabinepersoneel bij Lufthansa vertegenwoordigt, heeft opgeroepen tot een staking "in de komende dagen".

Zondag dreigde de vakbond nog om na Kerstmis te staken als er geen vooruitgang werd geboekt in de onderhandelingen over de lonen en werkomstandigheden.



De vakbond UFO zei zondag dat de inspanningen voor een "geloofwaardige en juridisch stevige" uitkomst in het conflict mislukt zijn, ondanks de hulp van onafhankelijke bemiddelaars. Details over de staking worden morgen vrijgegeven.

Het cabinepersoneel van Lufthansa legde begin november massaal het werk neer, waardoor de Duitse luchtvaartmaatschappij 1.500 vluchten moest annuleren en bijna 200.000 passagiers getroffen werden.