Vakantiewoningen tijdens paasvakantie tot 90 procent bezet ondanks slecht weer tijdens eerste week

De grote drukte aan de kust tijdens de paasvakantie is uitgebleven. Daar zit - traditioneel - het weer voor iets tussen. Dat was de eerste week niet te best. Vooral de hotels aan de kust hebben dat gevoeld. “Pasen zelf was eigenlijk dramatisch”, beaamt Bart Boelens van VZW Kusthotels aan VTM NIEUWS. “Waar we anders een heel weekend vol zitten, spreken we nu van een bezetting op zaterdagavond van 50 procent. Dat is echt niet goed.” Door het mooie weer zijn de boekingen wel blijven aanhouden en zijn de hotels “gestagneerd op ongeveer 50 procent, wat voor een paasvakantie niet zo goed is”, weet Boelens.

Naast het weer gooiden ook de coronamaatregelen roet in het eten. “Het is ook niet leuk, hé”, verklaart Boelens dat. “Je mag enkel en alleen naar beneden komen om buiten te wandelen, je kan geen terrasje doen... En een hotelkamer is niet echt gemaakt om te ontbijten en te eten”.

Vakantiewoningen en appartementen hadden dan ook veel meer succes tijdens de paasvakantie, met een toename van vijftien tot zelfs twintig procent ten opzichte van vorig jaar dankzij een bezetting van 90 tot 100 procent. Ook de chalets en stacaravans op de campings aan zee waren bijna allemaal bezet deze vakantie. “Meer dan in andere jaren, waar vooral het paasweekend het goed deed”, zegt Charlotte Dessein van VZW Kustcampings. Zij spreekt van “een van de beste paasvakanties die we al gehad hebben”. Campings aan de kust werden ook overspoeld met boekingen voor mobilhomes, zodanig zelfs dat het volgens Dessein soms moeilijk bij te houden was.

Journaliste Aagje Vanthomme blikte in het VTM-NIEUWS ook al even vooruit naar de volgende afspraak, die in het Hemelvaartweekend dat op donderdag 13 mei begint. “Zoals tijdens deze paasvakantie hangt alles af van het weer. Laten we hopen dat tegen 13 mei de terrassen weer open mogen. Dat zou toch perspectieven bieden voor de toeristische sector aan zee. Vooral voor de hotels, omdat hotelgasten dan niet meer verplicht zijn op hun kamer te eten, maar op een terrasje kunnen zitten.”

Sabien Lahaye-Battheu, voorzitter van Westtoer, hoopt uiteraard ook dat het volgende verlengde weekend heel wat méér mogelijk zal zijn. “Maar eigenlijk stellen we vast dat de Belgen ook naar de kust komen om te werken - telewerken met zicht op zee - en dat tweedeverblijvers langer blijven, van donderdag tot maandag vaak. En opvallend is dat de strandcabines in deze omstandigheden heel erg in trek zijn.”

De provincie Limburg heeft eveneens al een eindbalans opgemaakt en ook daar zitten ze met gemengde gevoelens. De kleine logies voor gezinnen deden het bijzonder goed, met een bezettingsgraad van 82 procent, wat beter is dan andere jaren. De hotels hadden dan weer nauwelijks reservaties. “Vooral de hotels die geen eten aanboden, deden het heel erg slecht”, aldus VTM NIEUWS-reporter Aagje Vanthomme. “Ook in Limburg hopen ze op beter weer en op meer vrijheden voor de rest van het toeristische seizoen.”