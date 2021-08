VAKANTIEVINDER SUPERTIPS. Voor maar 114 euro per persoon 8 dagen naar de Franse kust en meer

Last minute nog op zoek naar een reisbestemming? Reisexpert Christoph Godin (28) zet zoals elke week de beste reisdeals van het moment op een rijtje voor de lezers van HLN. Deze keer kan je al voor acht dagen naar de Atlantische kust in Frankrijk voor maar 114 euro per persoon. En ook in Oostenrijk en Bulgarije zijn deals te doen.

De Franse westkust: 8 dagen vanaf 114 euro pp

Wie de drukte van de Belgische kust wil vermijden, kan kiezen voor een vakantie aan de Atlantische kust in Frankrijk. De Baai van Pouliguen (La Baule) is één van de mooiste van Europa en heeft een prachtig zandstrand. In de ruime omgeving vind je het groene moerasgebied van Brière (met een schitterend kasteel), het pittoreske kustdorpje Le Croisic, Bretoense menhirs en de verrassende stad Nantes.

Verblijven kan in het 4* Résidence le Domaine du Bois de la Grée, een vakantiepark in een natuurrijke omgeving. Door een aanbieding bij Sunweb logeer je er in september 8 dagen voor maar 114 euro per persoon op basis van logies in een appartement. Deze prijs is op basis van vier volwassenen, maar het is mogelijk om een appartement te boeken met een reisgezelschap tot zeven volwassenen.

Volledig scherm Résidence le Domaine du Bois de la Grée. © Sunweb

Oostenrijk met de kids: week halfpension voor 310 euro pp

Een populaire plek voor een actieve vakantie is de Zillertalvallei in de Oostenrijkse Alpen. Ga wandelen in de bossen en over alpenweides, maak een tocht langs één van de stuwmeren of neem de kabelbaan naar de Hintertux-gletsjer op meer dan 3.000 meter hoogte.

Door een promotie bij TUI ga je deze zomervakantie goedkoop op wandelvakantie met de kinderen naar het dorp Mayrhofen. Je kan 8 dagen in het 4* Hotel Alpendomizil Neuhaus verblijven op basis van halfpension voor maar 310 euro per persoon. De prijs is op basis van twee volwassenen en twee kinderen onder 8 jaar. Dankzij de tuin en het binnen- en buitenzwembad van het hotel kunnen kinderen zich volledig uitleven.

Volledig scherm © thinkstock

All-inclusive naar Bulgarije: 8 dagen voor 437 euro pp

De Zwarte Zee in Bulgarije is een heerlijke plek voor een all-invakantie. Het 4* Sunrise All Suites Hotel in de badplaats Obzor staat momenteel in aanbieding bij Corendon. Dit uitstekende resort – dat vlak aan het strand ligt – beschikt over maar liefst drie zwembaden, een natuurlijke zwemvijver en een wellnesscentrum waar je helemaal tot rust kan komen.

Voor slechts 437 euro per persoon verblijf je er in september 8 dagen op basis van een all-informule. Ook vluchten vanaf Brussel zijn inbegrepen in deze prijs. 15 dagen kan al voor 789 euro per persoon. Goedkoop logeren kan met twee, drie of vier volwassenen.

Volledig scherm Het 4* Sunrise All Suites Hotel in de badplaats Obzor. © Corendon

Christoph Godin is de man achter de websites TravelUnlimited en Vakantievinder. Voor die eerste speurt hij met zelfontwikkelde software het internet af naar de voordeligste vliegdeals, voor de tweede gaat het om volledige pakketreizen.

