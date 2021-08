VAKANTIEVINDER SUPERTIPS. Voor 91 euro per persoon 8 dagen naar Toscane en nog veel meer

Last minute nog op zoek naar een reisbestemming? Reisexpert Christoph Godin (28) zet zoals elke week de beste reisdeals van het moment op een rijtje voor de lezers van HLN. Deze keer kun je voor acht dagen naar Toscane voor 91 euro per persoon. En ook op Mallorca en aan de Belgische kust kun je genieten aan een zeer voordelige prijs.

Met de kinderen naar zee: 4 dagen met ontbijt voor 117 euro pp

Last minute eropuit met de kinderen? De Belgische Kust is altijd een goede keuze! Een fijne plek om te logeren is de kustgemeente Nieuwpoort. Naast een mooie dijk en uitgestrekt zandstrand vind je er ook een vismijn, de monding van de rivier de IJzer met een aanliggend natuurreservaat en ook een stereotype rood-wit gestreepte vuurtoren.

Verblijf deze zomervakantie nog een lang weekend aan de zee met deze deal bij TUI. Vier dagen inclusief ontbijt kan nu voor maar 117 euro per persoon in het 3.5* ibis Styles Nieuwpoort, een modern hotel met binnenzwembad in Nieuwpoort-Stad. Deze prijs is op basis van twee volwassenen en twee kinderen jonger dan 16 jaar.

Volledig scherm Nieuwpoort. © TUI

Autovakantie Toscane: 8 dagen in een agriturismo voor 91 euro pp

Een kleurrijk landschap van heuvels met uitgestrekte velden en talloze wijn- en boomgaarden, daarvoor moet je in Toscane zijn. Af en toe kom je ook een schilderachtig dorpje of een authentieke hoeve tegen. Overnachten op zo’n hoeve of agriturismo? Dat is een must-do wanneer je logeert op het Italiaanse platteland! Daarnaast is een bezoekje aan de steden Firenze, Siena of Pisa ook de moeite waard.

Bij de vakantieaanbieder Sunweb staat momenteel een uitstekende agriturismo héél goedkoop! De 3* Antico Podere San Francesco ligt tussen de velden op een mooi domein met buitenzwembad, en scoort 4.5/5 op Tripadvisor. Logeer er in september of oktober 8 dagen in een appartement al voor 91 euro per persoon. Deze prijs is op basis van 4 personen.

Volledig scherm Toscane. © Pixabay

Spaanse zon op Mallorca: 8 dagen halfpension voor 403 euro pp

Ontdek de talrijke adembenemende baaien van het eiland Mallorca in de Spaanse Balearen! Naast de kust vind je er een prachtig heuvelachtig binnenland met onder meer het ommuurde dorpje Alcudia of de hoofdstad Palma met de imposante kathedraal. Door zijn veelzijdigheid is het een populaire bestemming met vaak hoge prijzen. Toch kan je er nu goedkoop heen.

Het 3* Biniamar is een uitstekend hotel dat centraal in de kustplaats Cala Millor ligt nabij een mooi zandstrand. Door een deal bij de aanbieder Prijsvrij verblijf je er 8 dagen voor slechts 403 euro per persoon of 10 dagen voor 495 euro per persoon in de maand september! Deze prijzen zijn inclusief halfpension en vluchten.

Volledig scherm Mallorca. © Pixabay

Christoph Godin is de man achter de websites TravelUnlimited en Vakantievinder. Voor die eerste speurt hij met zelfontwikkelde software het internet af naar de voordeligste vliegdeals, voor de tweede gaat het om volledige pakketreizen.

