VAKANTIEVINDER SUPERTIPS. Acht dagen naar Kroatië voor 130 euro en meer vakantiedeals

Last minute nog op zoek naar een reisbestemming om te ontsnappen aan het druilerige weer? Reisexpert Christoph Godin (28) zet zoals elke week de beste reisdeals van het moment op een rijtje voor de lezers van HLN. Vandaag legt hij uit hoe je voor acht dagen naar Kroatië kan voor 130 euro per persoon. Al aan het dromen van een heerlijke nazomer of een prachtige herfstvakantie? In de Algarve en in Duitsland kan je genieten aan een zeer voordelige prijs.

Autovakantie naar Kroatië: 8 dagen Dalmatië voor 130 euro per persoon

Vertrek met de auto op reis naar Kroatië en ontdek de prachtige kusten, authentieke steden en schitterende natuurparken. “Een leuke plek om op vakantie te gaan is de regio Sibenik in Dalmatië, ten midden van Kroatië aan de Adriatische Zee”, tipt Godin. “In die omgeving vind je de beeldige watervallen van Krka, het meer van Peruca en de historische stad Split.”



Verblijf nu voordelig in Sibenik op de viersterrencamping Solaris & Villa’s Kornati, gelegen in een groene omgeving vlakbij het strand. Een achtdaagse vakantie in een goed driekamerappartement heb je nu voor 130 euro per persoon bij de aanbieder Vakantiediscounter. Deze prijs is op basis van 4 personen, maar het is mogelijk om met 7 personen te verblijven in een appartement. “Perfect voor een vriendentrip”, denkt Godin.

Volledig scherm De watervallen van Krka in Kroatië. © Shutterstock

Natuur opsnuiven in het Duitse Sauerland: 7 dagen halfpension voor 249 euro per persoon

Wandelen in uitgestrekte bossen en dwars door weides? Of liever fietsen en mountainbiken in de heuvels? Het kan in de Duitse regio Sauerland, een bosrijk gebied op slechts drie uur rijden van de Belgische grens. “Naast de kleurrijke wouden in de herfst vind je er ook meren, grotten, authentieke dorpjes en het pretpark Fort Fun Abenteuerland”, aldus Godin.



Voor een dichtbij-vakantie dit najaar tipt hij dan ook het dorpje Usseln nabij het bekendere Willingen in het Sauerland. Door een promotie bij TUI verblijf je er zeven dagen lang voor 249 euro per persoon, halfpension in het Posthotel Usseln, een uitstekend viersterrenhotel met binnenzwembad en tuin. “Je verblijft er goedkoop van september tot en met december, ook in de herfstvakantie.”

Volledig scherm Uitgestrekte landschappen in het Duitse Sauerland, op slechts drie uur rijden van de Belgische grens. © Shutterstock

Nazomeren in de Portugese Algarve: 8 dagen all-inclusive voor 459 euro per persoon

“De goudgele stranden en aangename temperaturen maken de Portugese Algarve een heerlijke bestemming om deze nazomer te genieten van een all-inclusive vakantie”, vindt Godin. De populaire regio staat dan ook bekend om haar adembenemende rotskusten, baaien met kleine strandjes en een heuvelachtig binnenland met pittoreske dorpjes en boomgaarden.



Dankzij een last minute aanbieding bij Sunweb verblijf je goedkoop in het gezellige dorp Olhos d’Agua, vlakbij Albufeira. Logeer acht dagen all-inclusive in het viersterren-Aparthotel AP Victoria Beach voor maar 459 euro per persoon inclusief vluchten. “Deze uitstekend beoordeelde accommodatie heeft een zwembad, goede sportfaciliteiten en is op loopafstand van het strand”, tipt Godin.

Volledig scherm Prachtige rotsformaties langs de kust in de Portugese Algarve. © Shutterstock

Christoph Godin is de man achter de websites TravelUnlimited en Vakantievinder. Voor die eerste speurt hij met zelfontwikkelde software het internet af naar de voordeligste vliegdeals, voor de tweede gaat het om volledige pakketreizen.

Alle details van deze aanbiedingen vind je op de website Vakantievinder. De deals zelf zijn te boeken bij de vermelde vakantieaanbieders.

