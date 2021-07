VAKANTIEVINDER SUPERTIPS. Acht dagen in chalet aan meer voor maar 43 euro per persoon: dit zijn de beste deals van het moment

Vakantie en nog geen plannen? Reisexpert Christoph Godin (28) heeft zoals elke week de beste reisdeals van het moment op een rijtje gezet voor de lezers van HLN. Acht dagen in een chalet aan een Nederlands meer voor maar 43 euro per persoon? Of toch liever naar Spanje met de kinderen in een viersterrenhotel voor 216 euro per persoon in halfpension? Een overzicht.

Christoph Godin is de man achter de websites TravelUnlimited en Vakantievinder. Voor die eerste speurt hij met zelfontwikkelde software het internet af naar de voordeligste vliegdeals, voor de tweede gaat het om volledige pakketreizen. Deze week raadt hij deze drie voordelige trips aan.

Chalet aan het meer in Nederland: 8 dagen voor 43 euro pp

Wie niet ver op reis wil, kan nu voor een prikje richting onze noorderburen. Pal in het centrum van Nederland ligt het Europarcs Resort Zuiderzee, aan het Veluwemeer. Hier verblijf je in een chalet vlakbij het water aan een mooi strand. In de nabije omgeving valt er veel te beleven. Het uitgestrekte natuurgebied de Veluwe, de vestingstad Elburg, het pretpark Walibi Nederland en het Dolfinarium Harderwijk liggen vlakbij.

Door een aanbieding bij Corendon verblijf je nu spotgoedkoop in dit vakantiepark. 8 dagen logeren in een prima chalet voor 4 of 6 personen kan al voor 43 euro per persoon in september. Ideaal voor een trip met vrienden. Kortere verblijven of logeren in de zomervakantie zijn mogelijk tegen een meerprijs.

Met de kids naar de Costa Dorada: 216 euro pp in halfpension

Mag het iets verder zijn? Ga dan met het gezin op zonvakantie naar de Spaanse Costa Dorada. De badstad Salou is een uitstekende bestemming. Je vindt er heerlijke stranden, een centrum met restaurants, bars en winkeltjes en het PortAventura World-pretpark waar je met kinderen plezier kunt beleven op de vele rollercoasters.

Goedkoop verblijven in Salou doe je in het 4* Gran Hotel Regina, een goed familiehotel met zwembad. Dankzij een kinderkorting bij TUI logeer je in augustus acht dagen in halfpension voor maar 216 euro per persoon. Dat is de prijs voor een autovakantie op basis van twee volwassenen en twee kinderen onder de 14 jaar. Vluchten boek je optioneel bij vanaf 45 euro per persoon.

Prachtig Istrië in Kroatië: 317 euro voor week in halfpension

Het schiereiland Istrië is een heerlijke bestemming in Kroatië aan de Adriatische Zee. De bekendste trekpleisters van de regio zijn de pittoreske stadjes Rovinj en Porec, net als de stad Pula met een imposant amfitheater. Je vindt er ook prachtige kusten, met onder meer de Brijuni-eilanden en het bergachtige natuurpark Učka.

Het 4* Hotel Laguna Molindrio nabij Porec staat momenteel laag geprijsd bij Sunweb voor een autovakantie met vertrek in september. Een 8-daagse vakantie in halfpension heb je voor 317 euro per persoon. Dit uitstekende resort met meerdere zwembaden en spa ligt in het groen, vlak aan het water en het strand.

Alle details van deze aanbiedingen vind je op de website Vakantievinder. De deals zelf zijn te boeken bij de vermelde vakantieaanbieders.

