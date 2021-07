VAKANTIEVINDER SUPERTIPS. 8 dagen Zwitserland voor 302 euro: dit zijn de beste vakantiedeals van het moment

Godin is de man achter de website Vakantievinder, waarvoor hij met zelfontwikkelde software het internet afspeurt naar de voordeligste vakanties. Voor wie nu graag op vakantie wil, kan hij drie voordelige bestemmingen aanbevelen.

4 dagen Zilvermeer vanaf 56 euro

Op zoek naar een spotgoedkoop weekendje weg? Een uitstekende plek om deze zomer te vertoeven, is het Zilvermeer in Mol. Hier is het Europarcs Resort Zilverstrand gelegen, een fijn vakantiepark in de Antwerpse Kempen waar je kan verblijven in een goed uitgeruste lodge of een comfortabel huisje. Zeker met het goede weer in aantocht is dit ideale locatie om verkoeling te zoeken dichtbij huis.

En dat kan nu wel heel erg goedkoop door een zomerkorting op de website van Europarcs! Hierdoor staan de verblijven in de zomervakantie sterk afgeprijsd. Een lang weekend van 4 dagen kan nu al voor 56 euro per persoon in de maand juli of augustus. Hierbij verblijf je in een lodge van 4 tot 6 personen, of een huisje, dat je al vanaf 64 euro per persoon kan boeken!

Het vakantiepark heeft een restaurant, bar, meerdere speeltuinen. Je kan in de omgeving leuke fietstochten en wandelingen maken. Naast een zwemvijver beschikt het resort ook over een subtropisch binnenzwembad.

Volledig scherm Europarcs in Mol. © Europarcs

De parel van de Alpen: weekje Zwitserland vanaf 302 euro

Een tot de verbeelding sprekende plek is het Zwitserse Saas-Fee. Het is een authentiek en autovrij alpendorp met typische chalets omringd door de hoogste bergen van Zwitserland. Daarom wordt het ook wel eens “de parel van de Alpen” genoemd. Je kan er uitstekend wandelen, marmotten spotten in het wild en met de kabelbaan naar de eeuwige sneeuw op 3.500 meter hoogte. Hier wordt er in de zomer zelfs geskied!

Door een aanbieding bij TUI kan je er nu goedkoop met het gezin op wandelvakantie! Verblijf er deze zomervakantie 8 dagen in het 3* Park-Hotel met uitstekende beoordelingen voor maar 302 euro per persoon op basis van halfpension verzorging. Deze prijs is op basis van twee volwassenen en twee kinderen onder de 10 jaar.

Volledig scherm Illustratiebeeld. © Getty Images

Last minute naar de Costa Brava vanaf 458 euro

Genieten van de zon aan de Costa Brava voor een scherpe prijs? Vertrek dan nog deze zomervakantie naar de prachtige stranden van de badplaats Santa Susanna in Spanje. Dit kustdorp ligt vlakbij het iets bekendere Malgrat de Mar en op een uurtje van Barcelona, een must-see tijdens een vakantie in Catalonië.

Last minute naar deze zonbestemming kan nu goedkoop door een promotie bij Sunweb. Het Dwo Sirius by Checkin is een uitstekend viersterrenhotel met moderne kamers. Het is gelegen nabij het strand en beschikt over een zwembad, sauna, jacuzzi, hamam en fitness. Een 8-daagse vakantie inclusief vluchten en halfpension heb je al voor 458 euro per persoon.

Volledig scherm Santa Susanna. © Shutterstock

Alle details van deze aanbiedingen vind je op de website Vakantievinder. De deals zelf zijn te boeken bij de vermelde vakantieaanbieders.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.