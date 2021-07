VAKANTIEVINDER SUPERTIPS. 8 dagen genieten van de Côte d’Azur voor 124 euro: dit zijn de beste vakantiedeals van het moment

Godin is de man achter de website Vakantievinder, waarvoor hij met zelfontwikkelde software het internet afspeurt naar de voordeligste vakanties. Wie nu graag op vakantie wil en snakt naar de zon, kan hij drie voordelige bestemmingen aanbevelen.

Nazomeren aan de Côte d’Azur! Een week voor 124 euro

Een fijne plek om van de laatste zomerzon te genieten is de Côte d’Azur. Rij met de wagen de “Autoroute du Soleil” af, helemaal tot aan de Middellandse Zee in het zuiden van Frankrijk. Daar kan je ontspannen aan de vele stranden, kustdorpjes verkennen of een terrasje doen.

Voor wie pas in september of oktober op verlof kan, is deze deal bij Sunweb een heel goedkope optie. Het 3* Village Club Pierre et Vacances Cap Esterel is een vakantiedorp in de Baai van Agay nabij Saint-Raphael, en beschikt over vele faciliteiten voor actievelingen! Verblijf er 8 dagen in een appartement of studio voor maar 124 euro per persoon. Deze prijs is op basis van 4 volwassenen. Deze budgetdeal is ideaal voor studenten die in september nog een weekje weg willen na de herexamens.

Volledig scherm De Côte d’Azur in Nice. © thinkstock

Gezinsvakantie aan de Moezel! 8 dagen Cochem in Halfpension voor 210 euro

De Moezel-regio net over de grens in Duitsland is een hele fijne streek vlakbij huis. Daar heb je de mooiste dorpjes aan de kronkelende rivier de Moezel. De vele bossen en wijngaarden in de omgeving zijn een heerlijke plek om te wandelen. Een leuke plaats om te verblijven is het dorpje Cochem waar tevens een prachtig kasteel gelegen is.

Door een promotie bij TUI verblijf je nu goedkoop met het gezin in Cochem. Het Hotel Moselromantik Am Panoramabogen is een uitstekend hotel met binnenzwembad. Dankzij een kinderkorting heb je nu een 8-daagse vakantie voor maar 210 euro per persoon inclusief halfpension. Deze prijs is op basis van 2 volwassen en 2 kinderen onder de 8 jaar. De goedkoopste prijs is voor een verblijf in de herfstvakantie, maar ook deze zomervakantie boek je dit hotel aan een mooie prijs.

Volledig scherm Het sprookjesachtige kasteel van Cochem. © Universal Images Group via Getty

Last Minute Kreta! 8 dagen vanaf 324 euro

Wie goedkoop last minute op vakantie wil vertrekken, en op zoek is naar een zonovergoten bestemming met temperaturen van 30 graden, kan deze zomer terecht op het Kreta. Het grootste Griekse eiland is een veelzijdige bestemming met zowel zon, zee, strand maar ook historische sites zoals het Paleis van Knossos of de oude stad Gortys. In de bergachtige binnenland vind je dan weer de bekende Samariakloof.

Vertrek deze zomervakantie nog last minute naar Kreta door een aanbieding bij Corendon. Het kleinschalige 3* Hotel Areti is een geschikte uitvalsbasis om het eiland te verkennen gezien de centrale ligging. 8 dagen op basis van logies en ontbijt heb je nu voor 324 euro per persoon inclusief vluchten. Voor een verblijf op basis van halfpension betaal je ook slechts 435 euro.

Volledig scherm Het helderblauwe water en het rotsachtige gebergte van Kreta. © Shutterstock

Alle details van deze aanbiedingen vind je op de website Vakantievinder. De deals zelf zijn te boeken bij de vermelde vakantieaanbieders.

