VAKANTIEVINDER SUPERTIPS. 8 dagen genieten aan het Gardameer voor 326 euro: dit zijn de beste vakantiedeals van het moment

Bij ons laat het zomerweer helaas op zich wachten, maar elders in Europa schijnt volop de zon. De hele zomer lang deelt reisexpert Christoph Godin (28) elke woensdag de beste vakantiedeals met de lezers van HLN. Deze week vertelt hij onder meer hoe je voordelig op vakantie kan vertrekken richting Lanzarote, Italië of Kreta.

Godin is de man achter de website Vakantievinder, waarvoor hij met zelfontwikkelde software het internet afspeurt naar de voordeligste vakanties. Wie nu graag op vakantie wil en snakt naar de zon, kan hij drie voordelige bestemmingen aanbevelen.

Last minute naar Lanzarote vanaf 414 euro

Lanzarote is een van de vijf grote Canarische eilanden en wordt getypeerd door een ruig en vulkanisch landschap. “Het is een bestemming waar het het hele jaar door aangenaam vertoeven is, zowel voor de strandtoerist als voor wielerliefhebbers”, vertelt Godin. “Die laatsten kunnen er profiteren van het heuvelachtige landschap en de goed aangelegde wegen.”

“Met een last minute deal bij Sunweb vlieg je volgende week naar het eiland en logeer je 8 dagen in een driesterren Floresta appartement en dat al voor 414 euro, inclusief vluchten én halfpension”, tipt hij. Het verblijf met meerdere zwembaden, tennisbaan en minigolf krijgt op verschillende beoordelingswebsites een prima score van 8 op 10 of meer. Uniek aan deze deal is volgens Godin de prijs niet alleen voor gezinnen of koppels interessant is. “Voor wie alleen reist zijn dit soort vakanties vaak duur, maar dankzij deze aanbieding kunnen ook zij voor maar 499 euro op vakantie naar Lanzarote”, klinkt het.

Volledig scherm © Getty Images

Autovakantie naar het Italiaanse Gardameer vanaf 326 euro

Het Gardameer, in het noorden van Italië tussen Venetië en Milaan, staat bekend om haar helderblauwe water en de schilderachtige bergdorpjes eromheen. Het ligt op zo’n 1.040 kilometer rijden van Brussel, wat het een geschikte bestemming maakt voor wie met de auto op vakantie wil. “Neem een opblaasbare boot mee in de auto en je kan heerlijk dobberen op het meer", zegt Godin.

“Dankzij een actieprijs bij TUI kan je er tijdens de zomervakantie al acht dagen lang met twee volwassen en twee kinderen genieten in het driesterrenhotel Meandro met uitzicht over het Gardameer vanaf 326 euro per persoon", aldus Godin. “Ook voor gezelschappen die bestaan uit vier volwassenen geldt een prima tarief.”

Volledig scherm © NurPhoto via Getty Images

Kindvriendelijke all inclusive vakantie naar Kreta vanaf 401 euro

Ouders die met kinderen op vakantie trekken, raadt Godin het Griekse eiland Kreta aan. “Bij Corendon staat momenteel het viersterren Aparthotel Meroti afgeprijsd. Deze kindvriendelijke accommodatie beschikt over een waterpark met veel glijbanen”, vertelt hij. Twee kinderen en twee volwassenen kunnen er deze zomervakantie 8 dagen all inclusive verblijven voor maar 401 euro per persoon.

Volledig scherm Kreta Corendon © Corendon

Alle details van deze aanbiedingen vind je op de website Vakantievinder. De deals zelf zijn te boeken bij de vermelde vakantieaanbieders.

