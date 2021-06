VAKANTIEVINDER SUPERTIPS. 8 dagen Bulgarije voor 124 euro: dit zijn de beste last minute aanbiedingen van het moment

De zomervakantie staat voor de deur, de reisbeperkingen zijn versoepeld en we snakken met zijn allen naar vakantie. De hele zomer lang zal reisexpert Christoph Godin (28) daarom elke woensdag de beste vakantiedeals delen met de lezers van HLN. Deze week vertelt hij onder meer hoe je acht dagen lang op vakantie kan naar Bulgarije voor 124 euro per persoon, inclusief vlucht.

Godin is de man achter de website Vakantievinder, waarvoor hij met zelfontwikkelde software het internet afspeurt naar de voordeligste vakanties. Dicht bij huis of verder weg: wie nu graag op vakantie wil, kan hij drie voordelige bestemmingen aanbevelen.

Acht dagen Bulgarije vanaf 124 euro

“Laat ik meteen starten met een deal maar enkele keren op een jaar voorbijkomt”, aldus Godin. “Bij Corendon staan namelijk de super last minutes naar Bulgarije ongezien goedkoop. Door een extra korting van 50 euro op een vakantie, maar vooral omdat het vliegticket - dat verrekend is in de totaalprijs – spotgoedkoop is. Hierdoor kan je begin juli al voor 124 euro per persoon acht dagen naar Bulgarije. Je verblijft er dan in het 3,5-sterrenhotel Admiral Plaza dichtbij de bekende badplaatsen Nessebar of Sunny Beach aan de Zwarte Zee.”

Liever een all inclusive vakantie? Kies dan voor het viersterrenhotel Diamant Residence & Spa vanaf 274 euro per persoon of het viersterrenhotel Aqua Paradise Resort vanaf 324 euro per persoon. “Dat laatste hotel is kindvriendelijk en biedt extra kinderkortingen aan", klinkt het. Snel zijn is de boodschap, want dit soort aanbiedingen zijn vaak snel uitverkocht.

Volledig scherm © Shutterstock

Familievakantie in Andorra voor 226 euro per persoon

“Een wandelvakantie in de bergen is ideaal om weer in beweging te komen, na maandenlang stilzitten op de schoolbanken of op kantoor”, vindt Godin. “Het viersterrenhotel abba Xalet Suites Hotel in Andorra, midden in de Pyreneeën op de grens tussen Frankrijk en Spanje, heeft mooie kamers én een wellness met sauna, tuin en buitenzwembad. Dat laatste is ideaal om af te koelen na een dagje wandelen.”

Dankzij voordelige prijzen bij TUI kunnen gezinnen met kinderen jonger dan 14 er deze zomervakantie 11 dagen halfpension verblijven voor 226 euro per persoon.

Volledig scherm La Vella in Andorra. © Shutterstock

Luxe boerderijhuisje in Nederland voor 72 euro per persoon

Met vrienden of familie op vakantie iets dichter bij huis? “Bij de aanbieder van vakantieparken Landal staat een luxueus boerderijhuisje voor acht personen sterk afgeprijsd", tipt Godin. Het vakantiehuis maakt deel uit van het vakantiepark Het Land van Bartje in de provincie Drenthe in het noorden van Nederland. “Het ligt middenin een natuurrijke omgeving waar je kan wandelen of fietsen in de bossen en tussen de velden. Daarnaast beschikt het vakantiepark over binnen- en buitenzwembad, een ponyranch, een speelterrein en kinderanimatie”, aldus Godin.

Begin juli kan je er vijf dagen lang logeren voor 72 euro per persoon. Maar ook in andere periodes zoals het najaar, de herfstvakantie, kerstvakantie of paasvakantie logeer je voor gelijkaardige prijzen. Er zijn ook huisjes beschikbaar voor 2, 4, 6 of 10 personen. “Studenten die hun vrienden weer willen zien na een stresserende examenperiode of bevriende gezinnen met kinderen die er samen op uit willen zullen hier een geweldige tijd beleven”, aldus Godin.

Volledig scherm Het Landal vakantiepark Land van Bartje ligt in de Nederlandse provincie Drenthe. © Landal Vakantieparken

Alle details van deze aanbiedingen vind je op de website Vakantievinder. De deals zelf zijn te boeken bij de vermelde vakantieaanbieders.

