Vakantieverkeer komt op gang in Frankrijk HAA

18 juli 2020

08u26

Bron: Belga 0 Reizen Reizigers die met de wagen door Frankrijk rijden, moeten rekening houden met files. In Duitsland en Oostenrijk verloopt het vakantieverkeer deze ochtend vlot, meldt mobiliteitsclub VAB.

In Frankrijk is er vooral druk verkeer op de route via Parijs en Bordeaux naar Spanje. Op de route Parijs - Narbonne via Limoges komt er 1 uur 45 minuten vertraging bij. Op de route Lille - Parijs - Bordeaux - Spanje is er 30 minuten vertraging. Op de route Parijs - Narbonne via Clermont-Ferrand moet je er 20 minuten vertraging bijnemen. Op de route Luxemburg - Lyon - Spaanse grens is er 5 minuten vertraging.

In Zwitserland richting zuiden is er op het traject Bazel - Como via de Gotthardtunnel momenteel 15 minuten vertraging. Vorig jaar was dat op dit moment 1 uur. In Duitsland is er momenteel op de vakantieroutes nog geen file waar je langer dan 10 minuten verliest per traject. Ook in Oostenrijk zijn er nog geen grote vertragingen gemeld.

